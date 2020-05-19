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سيارات

فيات 500 Dolce Vita تصل إلى السوق السعودية

الثلاثاء 19/مايو/2020 - 07:01 ص
صدى البلد
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كريم عاطف

أعلنت شركة فيات العالمية وصول طراز Dolce Vita الى السوق السعودية وبدأ بيعه في صالات وكيلها الرسمي في المملكة بسعر 85,000 ريال شاملا لضريبة القيمة المضافة مع ضمان 5 سنوات .

وتعد سلسلة السيارة فيات Dolce Vita  الخاصة إضافة أخرى إلى تشكيلة فيات 500 ، والتي تضمنت عددًا مذهلًا من الإصدارات الخاصة ، التي صدرت في سلاسل متتالية على مدى السنوات الـ 11 الماضية ، حيث ربطت اسمها بعلامات تجارية أيقونية من عوالم الأزياء واليخوت الفاخرة والفنون والرياضة من خلال إصدارات فريدة حقًا استكشفت أراضٍ غير معتادة بالنسبة لسيارة مدينة.

وولدت فيات 500 التي تم طرحها في عام 1957 وترسخت مكانتها على مر السنين كأيقونة للملكية الجماعية للسيارات في إيطاليا، من جديد في عام 2007 مع ظهور الطراز الجديد، الذي سرعان ما أصبح ظاهرة عالمية.

ويتجلى نجاحها في حقيقة أن أكثر من مليوني سيارة بيعت في أكثر من 100 دولة في مختلف أنحاء العالم ، مع أكثر من 80 ٪ من حجم المبيعات تحققت في سوق التصدير. وهو النجاح الذي جعل طراز 500 (بما في ذلك أبارث 500) رقم 1 في أوروبا ضمن شريحتها منذ عام 2013.

بعد عام واحد فقط من إطلاقها في 4 يوليو 1957، أصبحت فيات 500 سيارة يعشقها الكثيرون مع ظهور أول سلسلة خاصة لها: 500 جولي ، والمعروفة باسم سبياغينا Spiaggina ، أو عربة الشاطئ.

وتم تصنيع هذه السيارة الحصرية خلال الفترة من 1958 إلى 1965 من قبل Carrozzeria Ghia وعلى أساس فيات 500 ولاحقًا على أساس إصدار Giardiniera  ، وبيعت في أوروبا والولايات المتحدة وجنوب أفريقيا.

فيات 500 Dolce Vita تصل إلى السوق السعودية
فيات 500 Dolce Vita تصل إلى السوق السعودية
فيات 500 Dolce Vita تصل إلى السوق السعودية
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