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خبير: برامج الإصلاح الاقتصادي ساهمت في زيادة مخصصات التعليم والصحة

الجمعة 03/يوليه/2020 - 10:51 ص
الموازنة العامة للدولة
الموازنة العامة للدولة
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نورهان رأفت
قال الدكتور مصطفى أبو زيد، الخبير الإقتصادي على خلفية الإعلان عن أعلى موازنة في تاريخ مصر، إنها ستساهم في برامج الإصلاح الإقتصادي، وزيادة نسبة مخصصات التعليم والصحة.

وأضاف الدكتور مصطفى أبو زيد، عبر مداخلة هاتفية لـ فضائية إكسترا نيوز أن موازنة المال الحالي، تشهد مخصصات كبيرة، في مجالات التعليم والصحة والمعاشات والبحث العلمي ، موضحا أنه تم تخصيص 295 مليار جنية في الموازنة الجديدة، وهي أول ميزانية بذلك الحجم لأصحاب المعاشات.

وأشار "أبو زيد" إلى أن ميزانية العام الحالي، ستسبب في خلق حالة من النشاط التجاري، وزيادة نسبة الناتج المحلي القومي.

وأوضح "أبو زيد" أن برامج الإصلاح الإقتصادي، ساهمت في تحقيق مصر أكبر موازنة في تاريخها، وزيادة مخصصات مجالات التعليم والبحث العلمي، والذي وصل لـ 3% من الناتج القومي، و2% بالنسبة للصحة.

وتابع إن المشروعات القومية، ساهمت في تحقيق قيمة مضافة والتي عملت في تحفيز مجالات إقتصادية، وتوفير فرص عمل مباشرة وغير مباشرة.
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