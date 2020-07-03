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رياضة

بعد رباعية مانشستر سيتي.. ليفربول يتوعد أستون فيلا

الجمعة 03/يوليه/2020 - 10:58 ص
يورجن كلوب مدرب ليفربول
يورجن كلوب مدرب ليفربول
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إسراء أشرف
وجه نادي ليفربول بطل الدوري الإنجليزي، بقيادة الدولي المصري محمد صلاح، رسالة قوية، بعد الخسارة برباعية دون رد على يد مانشستر سيتي، أمس، الخميس، ضمن منافسات الجولة رقم 32 من البريميرليج.

وبهذه النتيجة، تجمد رصيد ليفربول عند 86 نقطة، بينما رفع السيتي رصيده إلى 66 نقطة في الوصافة.

وكتب الحساب الرسمي لليفربول عبر "تويتر": "كل التركيز الآن على مواجهة يوم الأحد!".

ويستضيف ليفربول نظيره أستون فيلا الذي يواجه خطر الهبوط، يوم الأحد المقبل، في تمام الخامسة والنصف مساءً، ضمن منافسات الجولة رقم 33 من البريميرليج.
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