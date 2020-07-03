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رياضة

تدريبات خفيفة للاعبي طائرة الأهلي

الجمعة 03/يوليه/2020 - 12:31 م
صدى البلد
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عبدالحكيم أبوعلم
خصص محمد مصيلحي، المدير الفني للفريق الأول لكرة الطائرة «رجال» بالنادي الأهلي، فقرات تدريبية خفيفة بالكرة ، خلال مران الفريق، بعد العودة الى التدريبات الجماعية خلال الساعات الماضية استعدادا لاستئناف النشاط من جديد.

ويسعي مصيلحي إلى إكساب اللاعبين، حساسية اللعب بصورة تدريجية، الى جانب الارتقاء بالنواحي البدنية، بعد التوقف عن التدريبات لفترة طويلة، بسبب تفشي وباء كورونا الذي اجتاح العالم.

ووضع الجهاز الفني بقيادة مصيلحي، خطة متكاملة، لتجهيز اللاعبين بدنيا وفنيا ، قبل استئناف المباريات.

وتقام تدريبات الفريق على الملاعب المفتوحة بفرع النادي بمدينة نصر، وسط إجراءات احترازية مشددة، وعمليات تعقيم وتطهير مستمرة، والتزام كامل من جانب الجميع بالتعليمات الطبية الوقائية.

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