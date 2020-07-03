الأحوال المدنية: إصدار مليون و200 ألف بطاقة رقم قومى خلال يونيو

وزارة الداخلية خطتها لتطوير نظام قطاع الأحوال المدنية بإصدار الوثائق المميكنة. واصلت





فى مجال إصدار بطاقات الرقم القومى عن إصدار وتجديد 1202184 بطاقة رقم قومى أسفرت جهود قطاع الأحوال المدنية ، فى مجال إصدار البطاقات والشهادت والوثائق المميكنة وكذا فى مكافحة الجريمة خلال شهر يونيو الماضى





وفى مجال إصدار الوثائق المميكنة تم إصدار شهادات ميلاد لـ 2311566 شخص وإصدار 78267 قيد عائلى) .





وفى مجال الخدمات التى يقدمها القطاع للمصريين المقيمين بالخارج تم إصدار "2045 شهادة قيد وقائع ميلاد أول مرة – 286 شهادة ساقط قيد ميلاد – 28 شهادة ساقط قيد وفــاة – 320 شهادة قيد وقائع الزواج – 273 شهادة قرار تصحيح – 6824 وثيقة مترجمة".





و فى مجال مكافحة الجريمة وإحكام الرقابة على المستندات أسفرت جهود إدارة البحث الجنائى بالقطاع عن ضبط 3226 قضية أبرزها "تزوير مستندات – تشكيلات عصابية -إغفال بيانات –إنتحالات – قضايا أخرى.." وتم إتخاذ الإجراءات القانونية تجاه كل قضية على حده.



