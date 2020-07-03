وضع خطط لأمن وسلامة منظومة الصرف الصحى بالمنيا

قال المهندس ياسر أحمد الشهاوى رئيس مجلس إدارة شركة مياه الشرب والصرف الصحى بالمنيا إنه تم عقد اجتماع بخصوص الإجراءات النهائية لخطة أمن وسلامة تداول الصرف الصحي بمحطة البرنسات بمطاي.





وأضاف الشهاوى أن الاجتماع تناول وضع منهج شامل لادارة وتقييم المخاطر لنظام الصرف بالكامل ضمن اطار منظومة الجودة بحضور رئيس قطاع المعامل والجودة وشئون البيئة، بالإضافة إلى مدير عام الجود وسلامة ومأمونية المياه ومدير عام محطات الصرف الصحي ومدير عام الصرف الصناعيوقطاع التشغيل والصيانة الدعم الفني للصرف الصحي ومدير محطة البرنسات، ومدير المعمل.





وناقش الاجتماع الاجراءات النهائية للخطة تمهيدا لعرضها علي جهاز تنظيم مياه الشرب وحماية المستهلك واللجنة العليا للمياه لاعتمادها واصدار الشهادة الخاصة بذلك.





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