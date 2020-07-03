رفض التدخل التركي.. الإمارات وفرنسا تؤكدان دعمهما للمبادرة المصرية بشأن ليبيا

بحث وزير الخارجية الإماراتي عبد الله بن زايد آل نهيان، مع نظيره الفرنسي جون إيف لودريان، العلاقات الاستراتيجية بين البلدين، فضلا عن مستجدات الأوضاع في المنطقة خاصة سوريا وليبيا.





ووفقًا لصحيفة "البيان"، أكد الجانبان دعم جهود التوصل إلى حل سياسي للأزمة الليبية الذي يعد الحل الوحيد لتحقيق الأمن والاستقرار في البلاد والحفاظ على وحدة وسلامة أراضيها.





كما شدد على دعمهما للمبادرة المصرية لإنهاء الأزمة الليبية، ورفض التدخل التركي في الشأن الليبي الذي من شأنه أن يجهض جهود المجتمع الدولي للتوصل إلى حل سياسي للازمة.





واستعرض الوزيران مستجدات جائحة فيروس كورونا المستجد (كوفيد – 19) وجهود البلدين الصديقين للتعامل مع تداعياته.





وأشاد بن زايد بالعلاقات الاستراتيجية التي تجمع بين الإمارات وفرنسا، وتحظى بدعم ورعاية من قيادات البلدين الصديقين، مؤكدًا الحرص المستمر على دفع آفاق التعاون المشترك في المجالات كافة.