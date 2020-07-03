خالد النبوى برفقة نجله زياد عبر انستجرام.. صورة

شارك الفنان خالد النبوى، جمهوره ومتابعيه صورة جديدة له عبر حسابه على موقع الصور والفيديوهات "انستجرام".





وظهر النجم خالد النبوى بصحبة نجله زياد، نالت إعجاب متابعيه وانهالت عليه التعليقات.





يستعد خالد النبوى حاليا للقيام بتصوير فيلمه الجديد الذى يحمل اسم "قمر 14" بعد انتهاء المخرج هادي الباجوري من معاينة أماكن التصوير.





فيلم قمر "14" بطولة خالد النبوي، أحمد الفيشاوي، أحمد مالك، بيومي فؤاد، خالد أنور، محمد جمعة، محمد علاء «جاميكا»، أسماء أبو اليزيد، مي الغيطي، ومن تأليف محمود زهران وإخراج هادي الباجوري.



