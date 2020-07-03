لم ألتق به إلا مؤخرا .. نبيل الحلفاوي ينعى محمود جمعة

نعى الفنان نبيل الحلفاوي، الفنان الراحل محمود جمعة، الذي وافته المنية صباح اليوم الجمعة 3 يوليو، من خلال تغريدة له عبر حسابه بموقع التدوينات القصيرة تويتر.
ونشر نبيل الحلفاوي، صورة الراحل محمود جمعة، وعلق قائلًا: «رحم الله الفنان الممثل والشاعر محمود جمعة.. لم ألتق به إلا مؤخرا وكان نعم الزميل الودود المحترم المتمكن من أدواته والملتزم رغم مشقة العمل وظروفه الصحية .. خالص العزاء لأسرته ومحبيه.. ألهمهم الله الصبر على فراقه وأسكنه فسيح جناته .. إنا لله وإنا إليه راجعون»، وأنهالت عليها الردود بالدعاء للفنان الراحل.
وأعلن الفنان أشرف زكي نقيب الممثلين، عن وفاة الفنان محمود جمعة.
وكتب أشرف زكي، من خلال حسابه الرسمي على «إنستجرام»: «ورحل صديق العمر الفنان والشاعر الكبير محمود جمعه».
يذكر أن آخر أعمال محمود جمعة مشاركته في مسلسل "قوت القلوب" بطولة ماجدة زكي وخالد زكي ومحمد أنور وإسلام جمال وسهر الصايغ ومصطفى درويش ونورهان، من إخراج مجدي أبو عميرة وإنتاج شركة سينرجي، وينتمي لنوعية المسلسلات الـ45 حلقة.