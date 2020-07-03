لم ألتق به إلا مؤخرا .. نبيل الحلفاوي ينعى محمود جمعة

وأعلن الفنان أشرف زكي نقيب الممثلين، عن وفاة الفنان محمود جمعة.

وكتب أشرف زكي، من خلال حسابه الرسمي على «إنستجرام»: «ورحل صديق العمر الفنان والشاعر الكبير محمود جمعه».





يذكر أن آخر أعمال محمود جمعة مشاركته في مسلسل "قوت القلوب" بطولة ماجدة زكي وخالد زكي ومحمد أنور وإسلام جمال وسهر الصايغ ومصطفى درويش ونورهان، من إخراج مجدي أبو عميرة وإنتاج شركة سينرجي، وينتمي لنوعية المسلسلات الـ45 حلقة.