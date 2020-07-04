منذ فبراير الماضى.. مواطنون يشكون استمرار قطع المياه عن شارع الريحان بإمبابة

أستغاثت السيدة منى حسن ، في رسالة لخدمة القرّاء التي يقدّمها موقع "صدى البلد"، من استمرار قطع مياه الشرب عن شارع الريحان من نصر نصار العروبه امبابه التابعة الى محافظة الجيزة .





قالت فى شكواها : نعانى من استمرار قطع المياه من شهر فبراير يوميا ورغم تقديم العديد من الشكاوى لشركة مياه شرب نتضرر فيها من الانقطاع المستمر للمياه والتى حصلنا منها على العديد من الوعود بشأن عودة المياه للضخ بأنتظام وعدم انقطاعها مرة أخرى ولكن لم يتم الاستجابة.





وأضافت : نعانى نحن سكان المنطقة ، من القطع المستمر للمياه وهو ما يتسبب فى مشاكل خاصة ظل انتشار الفيرس كرونا .





للتواصل مع القارئ : 01021350933





أقراء ايضا :









ويقدّم موقع "صدى البلد" الإخباري، خدمة لاستقبال شكاوى القرّاء والعمل على حلها مع المسئولين من خلال الخط الساخن 5731 و01025555056 أو من خلال رقم الواتس آب 01006735360.



