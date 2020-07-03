إصابة 15 عاملا في انقلاب سيارة نقل بالبحيرة

أصيب، 15 عاملًا زراعيًا بجروح وسحجات وكدمات واشتباه كسور وجروح بأماكن متفرقة بالجسم، إثر وقوع حادث إنقلاب سيارة " نقل " محملة بالعمالة الزراعية بطريق " إدكو - أبوحمص"، أمام قرية طرمبات برسيق بمحافظة البحيرة، وتم نقل المصابين لمستشفي أبو حمص المركز.





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تلقت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن البحيرة، بلاغا من مركز شرطة أبو حمص يفيد بوقوع حادث إنقلاب سيارة محملة بالعمالة الزراعية وبالانتقال للمعاينة والفحص تبين انقلاب سيارة نصف نقل محملة بالعمالة الزراعية بطريق " إدكو - أبو حمص ".





وأسفر الحادث عن إصابة كل من ابراهيم مصطفى احمد،40 عامًا، محمد فرح سعد عبد التواب، سمير ابراهيم محمد غازى، 27 عامًا، محمد على رزق، 23 عامًا، عبد الرحمن فتحى محمد الشرع، 26 عامًا، معاذ رضا أحمد البلام، 15 عامًا، محمد سمير محمد غازى، 28 عامًا، إبراهيم ناصر محمد غازى، 23 عامًا، عبد الناصر محمد غازى، 26 عامًا، حسن منصور حسن مصطفى، 28 عامًا، سعد فرج عبد التواب السموخلى، 24 عامًا.





وإصابة سعيد ابراهيم محمد غازى غازى، 23 عامًا، رضا السيد دبور، 30 عامًا، مسعود فهمى سعد، 38 عامًا، صابر احمد اسماعيل، 40 عامًا، وجمعيهم من محافظة كفر الشيخ، ومصابين بكسور وجروح متفرقة بأنحاء الجسم.





وتم نقل المصابين للمستشفى المركزى بأبو حمص وجار عمل الاسعافات الاولية و الأشعة والفحوصات الطبية اللازمة..وتحرر المحضر اللازم تمهيدًا للعرض على النيابة العامة لمباشرة التحقيق.