حاولت التصوير معه.. ثور يقذف مسنة 15 قدما في الهواء

كشفت لقطات صادمة لحظة قذف ثور أسود ضخم، لمسنة بعمر ٧٢ في الهواء على مسافة قدرت ١٥ قدم، حين أقتربت منه ١٠ أقدام فقط لالتقاط صورة له.

وصور هذا المقطع المثير، من قبل أحد الأسر المذعورة، بمتنزه يلوستون الوطني بأمريكا ، حيث شاهدوا في رعب لحظة هجوم الثور على السيدة المسنة وقذفها في الهواء بعنف بعد أن حاولت إلتقاط صورة له.





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وبعد تعرضها للجهوم، فقدت السيدة المسنة امرأة الوعي على العشب، وتم نقلها جوًا إلى المستشفى ، في حين لم يصاب بأي أضرار له جراء هجومه على السيدة، وذلك وفقا لما ذكرته صحيفة ديلي ميل البريطانية.

وحذر حراس الحديقة من أن الزوار يجب أن يبقوا 75 قدمًا (25 ياردة) بعيدًا عن المخلوقات لأنها "حيوانات برية" تشعر بأنها "مهددة" إذا تم الاقتراب منها.

وقال أحد شهود العيان، أن السيدة المسنة حاولى إثارة الثور عدة مرات، ليقدم الثور على مهاجمتها بدون أي مقدمات، ويطيح بها في الهواء.



