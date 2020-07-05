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فن

ريهام سعيد: المسرح أحلى إحساس في الوجود

الأحد 05/يوليه/2020 - 03:43 ص
ريهام سعيد
ريهام سعيد
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ميرنا محمود
شاركت الإعلامية ريهام سعيد  جمهورها فيديو جديدا من خلال حسابها الشخصى على موقع التواصل الاجتماعي لتبادل الصور والفيديوهات "إنستجرام".


وظهرت ريهام سعيد بمقطع قديم  لها من المسرح   وعلقت  قائلة : "المسرح أحلى إحساس في الوجود".


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جدير بالذكر أن محكمة جنح مستأنف الجيزة أصدرت قرارها منذ فترة، ببراءة الإعلامية ريهام سعيد في الدعوى المقامة ضدها ‏من ‏قبل سيدتين من أصحاب الوزن الزائد بسبب تصريحاتها عن السمنة‎.‎


ورفضت المحكمة الدعوى المقامة من المحامي أشرف ناجي خلال عام 2019 ضد الإعلامية ريهام سعيد والاتهامات الموجهة إليها ‏بإهانة ‏الأشخاص الذين يعانون من أمراض السمنة، خلال إحدى حلقات برنامجها على إحدى القنوات الفضائية.
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المسرح احلي احساس في الوجود

A post shared by Reham Saeed (@rehamsaidofficial) on

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