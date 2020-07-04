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فن

إيمي سالم تتقمص شخصية عبد العال من مسلسل ريا وسكينة.. فيديو

السبت 04/يوليه/2020 - 07:44 ص
ايمي سالم
ايمي سالم
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ميرنا محمود
شاركت الفنانة إيمي سالم جمهورها، فيديو جديد لها من خلال حسابها الخاص عبر موقع تبادل الفيديوهات تيك توك 

وظهرت إيمي بفيديو كوميدي متقمصة شخصية عبد العال من مسلسل ريا و سكينا

وحاز الفيديو  على إعجاب معحبيها  وانهالت التعليقات  كالاتي"
قمر ، ربنا يحميكي ، حلو اوي يا ايمي 
اقر ايضا :


كانت إيمي سالم، خاضت سباق دراما رمضان الماضي، من خلال مسلسل "طلقة حظ" وتعاونت من خلاله مع مصطفى خاطر ومحمد أنور وهبة مجدي وأيتن عامر وتأليف ايهاب بليبل وإخراج أحمد خالد أمين.


يذكر أن الفنانة ايمي سالم قدمت برنامج "نفسنة" على إحدى القنوات الفضائية.
@emysalemofficial

##ريا_وسكينه ##سكينة ##عبدالعال

♬ original sound - husseinnassar_
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