لقطات مرعبة.. هبوط اضطرارى لطائرة على طريق للسيارات.. شاهد





عرضت فضائية يورو نيوز لقطات هبوط اضطراري لطائرة على طريق للسيارات في الولايات المتحدة الأمريكية ..





وقد اضطر قائد طائرة خاصة في لويزيانا الأمريكية إلى القيام بهبوط اضطراري على طريق سريع للسيارات بعد أن تعرض محرك طائرته لعطل أثناء تحليقه.





وكان الطيار هوي جيدري كان على بعد حوالي ساعة من رحلته وعلى ارتفاع 2000 قدم في الجو عندما واجهت طائرته مشكلة في المحرك في رحلة صباح أول أمس الخميس.





وقال جيدري إنه كان يعلم بعدم استطاعته العودة إلى المطار وتذكر نصيحة مدربه على ضرورة الهبوط على أكبر طريق سريع يمكنه العثور عليه.

يذكر ان جامعة جونز هوبكنز الأمريكية، قد أعلنت اليوم السبت، بأن الولايات المتحدة تسجل أكثر من 57 ألف إصابة جديدة بفيروس كورونا الـ24 ساعة الأخيرة في أعلى حصيلة يومية منذ بدء الجائحة.



