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محافظات

سكرتير محافظة السويس يتابع أعمال تطوير منطقة النواة

السبت 04/يوليه/2020 - 05:08 م
سكرتير محافظة السويس
سكرتير محافظة السويس يتابعةاعمال تطوير منطقة النواة
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حسن غنيمة
قام اللواء طارق عبد العظيم السكرتير العام لمحافظة السويس اليوم السبت بجولة تفقدية بمنطقة النواة بحي فيصل بالسويس.

جاء ذلك لمتابعة أعمال التطوير التي تجري بها وتشمل أعمال رفع كفاءة المرافق العامة وتطوير شبكات وخطوط الصرف الصحي، وتدعيم أعمدة الإنارة العامة .

وشمل التطوير أيضا دهان واجهات المنازل وعددها 68 منزلا باللون الابيض والازرق ورصف شوارع التي تزيد عن 6 أمتار، وعمل ارصفة للشوارع ومسطحات خضراء،وحديقة عامة متنفس لاهالي النواة ، لتصبح النواة منطقة نموذجية جديدة بمحافظة السويس الباسلة في اطار خطة المحافظة لتطوير15منطقة غير المخططة.

واكد السكرتير العام علي مدير التخطيط العمراني بعمل مخطط عام للارضي والمساحات الفضاء بمنطقة النواة وكيفية الاستخدام الامثل لها لتواكب اعمال التطوير.

كما اكد عبد العظيم علي رئيس حي فيصل برفع المخلفات والتراكمات والاهتمام بالنظافة العامة بنطاق حي فيصل.

رافق السكرتير العام في الجولة كل من فاتن ابراهيم رئيس حي فيصل وشيماء فؤاد مدير التخطيط العمراني بالمحافظة ومحمد عبد الله سكرتير حي فيصل والشعبة الهندسية ومنير كامل ومحمد حسن من جهاز النظافة وعادل خشانة ورضا عبود من جهاز الحدائق والتجميل والادارات الهندسية والمشروعات والمتابعة بالحي والشركة المنفذة لاعمال التطوير.

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