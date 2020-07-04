سكرتير محافظة السويس يتابع أعمال تطوير منطقة النواة

قام اللواء طارق عبد العظيم السكرتير العام لمحافظة السويس اليوم السبت بجولة تفقدية بمنطقة النواة بحي فيصل بالسويس.





جاء ذلك لمتابعة أعمال التطوير التي تجري بها وتشمل أعمال رفع كفاءة المرافق العامة وتطوير شبكات وخطوط الصرف الصحي، وتدعيم أعمدة الإنارة العامة .





وشمل التطوير أيضا دهان واجهات المنازل وعددها 68 منزلا باللون الابيض والازرق ورصف شوارع التي تزيد عن 6 أمتار، وعمل ارصفة للشوارع ومسطحات خضراء،وحديقة عامة متنفس لاهالي النواة ، لتصبح النواة منطقة نموذجية جديدة بمحافظة السويس الباسلة في اطار خطة المحافظة لتطوير15منطقة غير المخططة.



