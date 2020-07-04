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فن

بدون مكياج.. ويزو تستمتع بإجازة الصيف

السبت 04/يوليه/2020 - 05:39 م
ويزو
ويزو
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محمد بدران

شاركت الفنانة ويزو صورة جديدة لها عبر حسابها الشخصى بموقع التواصل الاجتماعى لتبادل الصور والفيديوهات "انستجرام" . 

وظهرت ويزو فى الصورة وهى تستمتع بإجازة الصيف على شاطئ البحر بدون ماكياج ترتدى سترة باللون الزهرى، نالت إعجاب متابعيها "

يذكر ان ويزو شاركت في بطولة مسلسل رجالة البيت فى رمضان الذى لاقي استحسان الجمهور.

وتدور أحداث مسلسل "رجالة البيت" تدور فى حلقات منفصلة متصلة تناسب طبيعة الأعمال الكوميدية، ويعتمد على البطلين أحمد فهمى وأكرم حسنى إضافة إلى مشاركة الفنانة الشابة ويزو بدور رئيسى فى الحلقات .

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صباح الخير

A post shared by Weza Wizo (@wezawizo) on

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