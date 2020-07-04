كل ما تريدين معرفته عن تجميد البويضات

الأمومة هي حلم عزيز على معظم النساء ، ومع ذلك ، تكون النساء أحيانًا غير قادرات على تلبية رغباتهن فى الأمومة بسبب العديد من الأولويات الأخرى مثل التعليم أو الوظيفة أو الاستقرار المالي أو عدم العثور على الشريك المناسب.





بالنسبة إلى هؤلاء النساء ، اللواتي لا يخططن للحمل ، من المهم أن يدركن أنه لا يزال لديهن ساعة بيولوجية تدق ، وإذا لم يأخذن اهتمامًا بها ، فسوف يفقدن فرصة إنجاب أطفال بيولوجيين.



وأوضح الدكتور Parul Kaityar ، استشاري الخصوبة ، Nova IVF Fertility ، أن تجميد البويضة هو وسيلة لوقف الساعة البيولوجية ، والحفاظ على البيض الأصغر والأكثر صحة ، وإعطاء المرأة فرصة الحمل عندما تكون مستعدة لإنجاب الأطفال. أفضل خيار للنساء اللواتي يرغبن في إيقاف الساعة البيولوجية والحفاظ على خصوبتهن هو تجميد البيض. إنه خيار آمن وذكي لهؤلاء النساء اللواتي يرغبن في تأجيل الحمل بسبب التزاماتهن الأخرى.





ما هي خطوات تجميد البيض؟

قبل بدء العملية ، يتم إجراء بعض الاختبارات لتقييم كمية البيض التي تسمى اختبار احتياطي المبيض وصحة المرأة.





لهذه العملية ، تحتاج أولًا إلى أخذ بعض الحقن التي تساعد في تحفيز المبيض وتؤدي إلى نمو العديد من البويضات الناضجة في المبيضين. يتم حصاد هذه البويضات باستخدام إبرة يتم إدخالها عبر المهبل بتوجيه الموجات فوق الصوتية. يعد هذا إجراءً آمنًا وبسيطًا للغاية ، وبمجرد حصاده ، يتم فحص جودة البيض وتجميده من خلال عملية تسمى "التزجيج".





أثناء عملية تجميد البويضات ، من المهم أن تعتني المرأة بصحتها العامة - فالطعام المغذي وممارسة الرياضة بانتظام والنوم الكافي هي متطلبات مسبقة. على الرغم من أن الكحول قد لا يؤثر على جودة البويضات ، إلا أن المواد الأخرى مثل عقاقير الحفلة يجب أن تكون كاملة لا أثناء دورة الإباضة لأنها قد تتفاعل مع الأدوية.





من يجب أن يفكر في تجميد البيض؟

النساء غير المستعدات لإنجاب الأطفال: النساء اللواتي يرغبن أو بحاجة لتأجيل الإنجاب من أجل متابعة الأهداف التعليمية أو المهنية أو غيرها من الأهداف الشخصية.





انقطاع الطمث المبكر





بعض العائلات لديها تاريخ من انقطاع الطمث المبكر ، لذلك يقترح خبراء الخصوبة أن تنجب النساء من هذه العائلات الحمل بسرعة أو إذا كان لديهم أي مشاكل يمكنهم تجميد بيضهم ويصبحوا أمهات في المستقبل.





حالات طبيه





النساء اللواتي يعانين من أمراض المناعة الذاتية مثل مرض الذئبة الحمراء ويخضعن لزراعة نخاع العظم أو علاج السرطان ، هذا التطور التكنولوجي للبيض المجمد أصبح نعمة مقنعة.





امرأة عزباء تحصل على الوقت





بالإضافة إلى ذلك ، في حالة النساء العازبات ، فإن تجميد البويضات يمنحهم الوقت للعثور على الشريك المناسب ولا يتعين عليهم الاستقرار على عجل.





الطريق إلى الأمام

يعتبر تجميد البويضات تقنية رائعة للنساء ، لكن يجب أن يتذكرن أن تجميد البويضات لا يضمن الحمل ؛ لذلك لا يؤجلون الحمل إلا عند الضرورة. ثانيًا ، يجب على النساء اختياره في سن أصغر من أجل تحسين نوعية وكمية البيض ، مما يحسن فرص الحمل. إلى جانب ذلك ، من المهم أن يحافظوا على نمط حياة صحي من أجل الحصول على أفضل نتيجة من العلاج