كنزي عمرو دياب تنشر فيديو نادرا لوالدها ..فيديو

تشارك كنزي ابنة الفنان عمرو دياب متابعيها بكل جديد عبر حساباتها على مواقع التواصل الاجتماعي.
حيث نشرت عبر خاصية القصص المصورة لحسابها على"انستجرام " ، ظهر عمرو دياب وهو يتحدث عن تجهيزات أحد ألبوماته الغنائية وعن كنزي الصغيرة التي يحملها ليغنيا سويا.
وخلال اللقاء غنى عمرو دياب مقطعًا من أغنية لم تصدر أبدًا، قال فيها: "أنا عارفك وأنت عارفني، أكتر من نفسي فاهمني"، وكان من الواضح أنها ستصدر كأغنية في الألبوم الذي كان يحضر له، إلا أن ذلك لم يحدث.
يشار إلى أن الفنان عمرو دياب لديه أربع أبناء هم نور من الفنانة شيرين رضا وثلاثة أبناء من زوجته زينة عاشور هم كنزي وعبد الله وجانا.