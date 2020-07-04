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طريقة عمل مكرونة بصلصة الزيتون

السبت 04/يوليه/2020 - 07:09 م
طريقة عمل مكرونة
طريقة عمل مكرونة بصلصة الزيتون
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اسماء محمد
تعد المكرونة بالصلصة الحمراء من أشهى الأكلات التى التى يحبها الجميع ولكن عندما يضاف لها الزيتون تصبح أشهى وأجمل وفى نفس الوقت تكن قيمتها الغذائية أعلى من المكرونة العادية.
نقدم لكم طريقة عمل مكرونة بصلصة الزيتون بخطوات الشيف شربيني مقدم برنامج الشيف على قناة سى بى سى سفرة.

مقادير مكرونة بصلصة الزيتون:
مكرونة
 زيتون أخضر زيتون أسود
 ثوم
فلفل ألوان
كزبرة خضراء
زعتر
 مرقة
طماطم
زبدة
 ملح

طريقة عمل مكرونة بصلصة الزيتون:
-اسلقى المكرونة في ماء مغلى به ملح 
-فى اناء آخر ضعى زبدة وثوم مفروم على النار وطماطم وفلفل الوان والزيتون.
-أضيفي الكزبرة الخضراء والزعتر والمرقة وتترك قليلا حتى تتسبك الطماطم، وضيفيه الى المكرونة المسلوقة وتقدم.

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