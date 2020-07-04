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رياضة

محمد سلطان: تقليل المسحات الطبية لتكلفتها .. وأرسلنا النتائج سريا لـ الزمالك

السبت 04/يوليه/2020 - 11:37 م
محمد سلطان رئيس اللجنة
محمد سلطان رئيس اللجنة الطبية باتحاد الكرة
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ياسمين تيسير
أكد محمد سلطان رئيس اللجنه الطبية في اتحاد الكرة المصري أن اللجنه تحرص على خصوصية المسحات الطبية الخاصة بـ لاعبي فرق الدوري المصري مشددا على أن الاتحاد أرسل نتائج المسحة الطبية الاولي لـ نادي الزمالك. 

واضاف محمد سلطان في تصريحات بقناة "اون تايم سبورت 2"  أن المسحة الطبية لـ لاعبي الزمالك تمت بالتنسيق مع المدير التنفيذي في اتحاد الكرة، مشددا على ان اللجنه تخطر الاندية بنتائج المسحات والاندية لها الحق الوحيد في الاعلان عن اسماء المصابين.


وتابع ان هناك 27 مصابا بـ فيروس كورونا المستجد بين اللاعبين واداري وفنين الفرق وان الفترة المقبلة ستشهد تقليل عدد المسحات الطبية للفريق نظرا لـ تكلفتها المادية العالية.

وأكمل أن سيتم اجراء مسحة طبيه لـ الفرق قبل المباريات اسبوعيا لكن على 25 او 30 شخص بدلا من 50؛ لأن المسحات ستجري قبل المباريات بـ 24 ساعه وظهور النتيجة سيكون قبل المباريات.

وأكمل أن الفترة المقبله ستشهد اجراء مسحات طبية لـ حكام الدوري المصري كما سيكون هناك مسحة طبية لحكام مباريات الاسبوع قبل المباريات.
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