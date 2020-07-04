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رياضة

أخبار الرياضة| إصابة طبيب الزمالك بـ كورونا.. رونالدو يسجل هدفا عالميا.. فاردي يرعب محمد صلاح على هدافي الدوري.. ونجم الوداد يقترب من الأهلي

السبت 04/يوليه/2020 - 11:35 م
اخبار الرياضة فى
اخبار الرياضة فى صدي البلد
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حسن العمدة
نشر موقع "صدى البلد" على مدار اليوم، السبت، مجموعة من أخبار الرياضة حول الأحداث الجديدة على الساحة الرياضية المحلية، التي جاءت كالآتي:

كشف مصدر مطلع داخل نادي الزمالك عن إصابة محمد عيد طبيب الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك ومدير العزل بمستشفي أبو حماد المركزي بفيروس كورونا.

أكتسح فريق يوفنتوس نظيره تورينو بأربعة اهداف مقابل هدف ، فى المباراة التي جمعت الفريقين علي ملعب أليانز ستاديوم (تورينو) فى الجولة الـ30 ، ضمن منافسات الدوري الإيطالي .

قاد الهداف الإنجليزي جيمي فاردي فريقه ليستر سيتي لتحقيق الفوز بثلاثية نظيفة على ضيفه كريستال بالاس بثلاثة أهداف دون رد، في المباراة التي أقيمت على ملعب "كينج باور" ضمن مباريات الاسبوع الـ33 من الدوري الإنجليزي الممتاز.

كشفت بعض التقارير المغربية عن تغيب اللاعب محمد الناهيري نجم فريق الوداد المغربي خلال الفترة الحالية عقب انتهاء عقده مع الفريق يوم 30 يونيو الماضي.
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