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سيارات

إم جي تكشف عن ليفت المحدثة 2021

الأحد 05/يوليه/2020 - 05:09 ص
صدى البلد
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أماني نوار
كشفت إم جي عن السيارة ZS فيس ليفت 2021 في المملكة المتحدة، والذي وصفته بأنه تطور رائع مقارنة بالموديل السابق.


وتتميز السيارة بشبك معدل ومصابيح أمامية ليد جديدة، بالإضافة إلى مصد أمامي رياضي ومصابيح ضباب جديدة، وفي الخلف، حصلت على مصد أكثر قوة ومصابيح خلفية جديدة، بالإضافة إلى جنوط معاد تصميمها، ولمسات ألومنيومية منتشرة على طول الهيكل.



أما بالنسبة للمقصورة فهناك نظام ترفيهي أكبر مع شاشة مقاس 10.1 بوصة، يدعم كلًا من أندرويد أوتو وآبل كاربلاي، كما حصلت الكروس أوفر على لوحة قيادة محسنة باستخدام المزيد من المواد الناعمة، ومسند ذراع أمامي جديد.

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كما تتميز السيارة بمحرك بنزين بأربعة أسطوانات سعة 1.5 لتر بتنفس طبيعي يولد قوة 105 حصان و175 نيوتن.متر من عزم الدوران، يتصل بناقل حركة يدوي بخمس سرعات يرسل القوة إلى العجلات الأمامية فقط، لتتسارع السيارة من 0 إلى 96 كم/س في 10.4 ثانية، وتصل سرعتها القصوى إلى 175 كم.


وام جي ZS فيس ليفت معروضة حاليًا للبيع بأسعار تبدأ من 15,495 جنيه استرليني في المملكة المتحدة (72,500 ريال سعودي).

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