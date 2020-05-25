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سيارات

سعر ومواصفات ام جي mg zs بعد التخفيضات الأخيرة.. صور

الإثنين 25/مايو/2020 - 09:11 ص
ام جي mg zs
ام جي mg zs
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اشرف عطية

طرحت شركة ام جي mg سياراتها الرياضية ام جي mg zs متعددة الاستخدامات suv التي تأتي بمحرك 4 أسطوانات 1500 سي سي، يولد قوة 123 حصان ، و يولد عزم أقصى للدوران 135 نيوتن/ متر، متصل بفتيس اوتوماتيك 4 سرعات .


تعتمد السيارة  ام جي mg zs على منظومة الجر الأمامى، و المحرك سالف الذكر يمكنها من التسارع من 0 حتى 100 كم/ ساعة، فى خلال  10.9 ثانية.

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ويبلغ متوسط الاستهلاك للسيارة ام جي mg zs من الوقود نحو 5.8 لتر، عند قطع مسافة إلى 100 كم هو معدل جيد نسبيا خصوص ان السيارة بحكم كبير بفضل تصميها ال suv .

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المساحة الداخلية للسيارة ام جي mg zs

توفر السيارة ام جي mg zs أكبر مساحة جيدة مما يضمن تجربة ترحال رائعة بهذه السيارة لكلٍّ من قائدها والركاب على حدٍّ سواء. إن السعة الهائلة لصندوق الأمتعة التي تبلغ 448 لترًا مع إمكانية تقسيمه إلى مستويين توفر مساحة هائلة لاستيعاب جميع أنواع الأمتعة إضافة إلى وجود عدد هائل من أماكن التخزين في جميع أنحاء السيارة لاستيعاب أي أشياء إضافية. كما تتميز السيارة بمقصورة داخلية تقليدية ذات لونين من الجلد وفتحة سقف بانورامية اختيارية.

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الامان في سيارة ام جي mg zs

جائت السيارة ام جي mg zs بمجموعة من المواصفات القياسية ووسائل الأمن والسلامة، ومنها «وسائد هوائية أمامية، ونظام الفرامل المانعة للانغلاق ABS”، وتوزيع إلكترونى للفرامل EBD””، وبرنامج التوازن الإلكتروني ESP، ونظام مراقبة ضغط الإطارات».ة

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فئات السيارة ام جي mg zs

جائت الفئة الاولي من السيارة ام جي mg zs بجنوط رياضية 16 بوصة، وخاصية ضبط المرايات الجانبية كهربائيًا، ومثبت سرعة، ومصابيح أمامية هالوجين، وخاصية فتح وغلق مع تشغيل محرك السيارة بدون مفتاح، ونظام صوتي مكون من 4 سماعات، وبلوتوث، و تكييف .

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اما الفئة الثانية من السيارة ام جي mg zs جائت بنفس مواصفات الفئة الاولي بالأضافة الي مثبت سرعة، وخاصية ضبط المرايات الجانبية كهربائيًا و وسائد هوائية جانبية، ومصابيح ضباب أمامية مع إضاءة نهارية LED، وقضبان سقف لحمل الامتعة .

وبها ايضا جنوط رياضية 17 بوصة بدلا من 16 في الفئة الاولي، وزجاج كهربائي أمامي وخلفي، ونظام صوتي مكون من عدد 6 سماعات (مكبرات للصوت)، وحساسات ركن خلفية، وعجلة قيادة متعددة الوظائف، وشاشة وسائط تعمل باللمس 8 انش .

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وتوفر شركة ام جي mg فئة ثالثة و هي اعلي فئة من السيارة ام جي mg zs بنفس المواصفات السابقة و لكن يزيد عليها بعض الكماليات الإضافية مثل تكييف أتوماتيك بدلا من المانيوال في الفئات الاقل  وكاميرا خلفية محيطية لتمكنك من العودة للخلف بسهولة .

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اسعار ام جي mg zs في مصر


mg zs تبدأ من 251.990 جنيه حتى 284.990 جنيه لأعلى فئة.

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