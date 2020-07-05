في يوم الاستقلال .. إصابة 12 شخصا في إطلاق نار بملهى ليلي في ساوث كارولينا | فيديو

أصيب 12 شخصا على الأقل بعد إطلاق نار في ملهى ليلي في ولاية ساوث كارولينا الأمريكية، في وقت مبكر من اليوم الأحد، بنادي لافيش لاونج في مقاطعة جرينفيل، ومن غير الواضح في الوقت الراهن ما إذا كان أي مشتبه بهم قد احتجزوا أم لا.









ووفقا لتقارير المواقع الامريكية، لاحظ نائب رئيس شرطة مقاطعة جرينفيل وجود "اضطراب" في النادي قبل الساعة 2 صباحًا، ودعا إلى الدعم بسبب "إطلاق نار من داخل المبنى"، وفقًا للملازم جيمي بولت من شرطة المقاطعة.









وذكرت السلطات أن الضحايا تم نقلهم الى المستشفى و"حالاتهم متباينة" ما بين إصابات عادية وحالات حرجة.







