AdvertisementS
AdvertisementS

ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
nabd app
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
AdvertisementS
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

أخبار العالم

في يوم الاستقلال .. إصابة 12 شخصا في إطلاق نار بملهى ليلي في ساوث كارولينا | فيديو

الأحد 05/يوليه/2020 - 11:34 ص
اطلاق نار في ساوث
اطلاق نار في ساوث كارولينا
Advertisements
على صالح
أصيب 12 شخصا على الأقل بعد إطلاق نار في ملهى ليلي في ولاية ساوث كارولينا الأمريكية، في وقت مبكر من اليوم الأحد، بنادي لافيش لاونج في مقاطعة جرينفيل، ومن غير الواضح في الوقت الراهن ما إذا كان أي مشتبه بهم قد احتجزوا أم لا.


ووفقا لتقارير المواقع الامريكية، لاحظ نائب رئيس شرطة مقاطعة جرينفيل وجود "اضطراب" في النادي قبل الساعة 2 صباحًا، ودعا إلى الدعم بسبب "إطلاق نار من داخل المبنى"، وفقًا للملازم جيمي بولت من شرطة المقاطعة.


 وذكرت السلطات أن الضحايا تم نقلهم الى المستشفى و"حالاتهم متباينة" ما بين إصابات عادية وحالات حرجة.


ووفقًا لـ اسوشيتدبرس، أعلنت صفحة نادي لافيش لاونج على فيسبوك عن عرض راب من قبل فوجينو في يوم 4 يوليو، عيد الاستقلال، ولكن لا يزال من غير الواضح ما إذا كان إطلاق النار حدث أثناء الحفل أم بعده.
Advertisements

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

تعرضت لإطلاق نار.. أمريكية تعيش بجزء من أمعائها خارج جسدها.. شاهد

عقب إطلاق نار .. سيارة تدهس 5 أشخاص في ولاية نورث كارولينا

مقتل شخص وإصابة 3 في إطلاق نار بولاية ميسيسيبي الأمريكية

ترشيحاتنا

شاهد.. زوج عبلة كامل السابق يحسم الجدل حول اعتزالها

مرنة وسريعة.. حاكم دبي يعلن التشكيل الجديد لحكومة الإمارات

بعد أداء صلاة الجنازة عليه.. جثمان رجاء الجداوي يغادر مستشفى أبو خليفة للعزل

ناعيا رجاء الجداوي .. الفريق الطبي بمستشفى أبو خليفة للعزل: الراحلة ودودة وبسيطة وراقية

وداعا يا أغلى الناس.. أشرف زكي ينعى رجاء الجداوي

شاهد.. ماذا قال الشعراوي لمن يؤخر الصلاة حتى ينتهي من عمله

AdvertisementS

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

السيسي وعبد الناصر أشادا بأناقتها.. حكاية رجاء الجداوي أول عارضة أزياء مصرية

مواصفات أكثر 5 سيارات يعشقها الرجال ولا تفضلها النساء.. صور

آخر استعدادات مقابر البساتين لاستقبال جثمان رجاء الجداوي.. فيديو وصور