لإفطار شهي .. طريقة عمل كيكة القرفة

عادة ما تفضل الأمهات إعداد الكيك بطرق مختلفة بالمنزل ، مثل الكيكة بالبرتقال أو الكيكة بالمكسرات ، فهي شهية وسريعة التحضير ومناسبة لوجبة الإفطار ، لذا نقدم لك طريقة عمل كيكة القرفة بخطوات سهلة وسريعة لتجديد سفرتك .





مكونات كيكة القرفة :

كوب ونصف دقيق

2 بيضة

180 جرام زبدة

كوب الاربع سكر

ملعقة فانيليا

ملعقة بيكنج باودر

2 ملعقة قرفة مطحونة

نصف كوب حليب





طريقة عمل كيكة القرفة :



اخفقي الزبدة مع السكر والفانيليا حتى يصبح المزيج كريمي وهش ثم اضيفي البيض واخفقي حتى تمتزج المكونات



اخلطي الدقيق مع البيكنج باودر والقرفة



أضيفي خليط الدقيق إلى البيض والسكر والزبدة والجليب مع الاستمرار بالتقليب





ضعي المكونات في قالب الكيك بعد رشه بالدقيق ، وأدخليه الفرن الساخن لمدة 40 دقيقة .