بعد وفاته بسبب كورونا.. إطلاق اسم مستشار رئيس جامعة أسيوط على معمل التبريد بكلية الهندسة

أعلن الدكتور طارق الجمال رئيس جامعة أسيوط، عن موافقة مجلس الجامعة على إطلاق اسم الدكتور محمود جابر مرسى ، الأستاذ المتفرغ بكلية الهندسة ومستشار رئيس الجامعة للشئون الهندسية ونائب رئيس الجامعة الأسبق على معامل التبريد بكلية الهندسة.

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وقال الدكتور طارق الجمال ، ان الراحل يعد أحد القامات العلمية المرموقة بالجامعة ممن عملوا بإخلاص وجهد طوال فترة حياتهم سواء على المستوى العملية أو العلمية وساهم بدور جليل في الإشراف على تصميم وتنفيذ كثير من المشروعات الهامة والبارزة في الجامعة .





واضاف أن موافقة مجلس الجامعة شملت وكذلك إطلاق اسم الدكتور كمال عبد الرحمن إدريس الأستاذ المتفرغ بقسم الكيمياء بكلية العلوم على قاعات الاستذكار الهادئ بالجامعة ، تقديرًا وعرفانًا من الجامعة لما قام به من عمل مخلص ودءوب في إنشاء القاعات .