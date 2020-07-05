AdvertisementS
AdvertisementS

ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
nabd app
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
AdvertisementS
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

فن

ناعية رجاء الجداوي.. إسعاد يونس: ست الهوانم استأذنت.. وداعا وإلى لقاء

الأحد 05/يوليه/2020 - 01:07 م
صدى البلد
Advertisements
سيد احمد
نعت الفنانة والإعلامية إسعاد يونس؛ الفنانة الراحلة رجاء الجداوي، التي توفيت اليوم، الأحد، متأثرة بإصابتها بفيروس كورونا.


ونشرت إسعاد يونس صورة لها عبر حسابها على موقع التواصل الاجتماعى "إنستجرام"، وعلقت قائلة: "سلاما سلاما لروحك الطيبة، ست الهوانم استأذنت، وداعا وإلى لقاء". 



اقرأ أيضا:


وتوفيت الفنانة الراحلة رجاء الجداوي اليوم داخل مستشفى "أبو خليفة" للحجر الصحي بالإسماعيلية، متأثرة بإصابتها بفيروس كورونا المستجد.


وكان الفريق الطبي لـ رجاء الجداوي المعالج لها في مستشفى أبو خليفة للعزل الطبي، قد كشف عن آخر وصايا الفنانة المصرية وهي في فراش الموت داخل المستشفى بعد أن تدهورت حالتها الصحية فجر اليوم الأحد.


وصية رجاء الجداوي قبل الوفاة
وقال أحد أعضاء الفريق الطبي المعالج للفنانة رجاء الجداوي، إن وصيتها الأخيرة قبل فقدان وعيها ووضعها على الأنبوبة الحنجرية، هي "أنه في حالة وفاتها تدفن بمقابر العائلة بالقاهرة".


عملية تغسيل جثمان رجاء الجداوي
ومن المقرر أن يتم  تغسيل وتكفين جثمان رجاء الجداوي ونقلها برفقة فريق من الطب الوقائي للمقابر لدفنها بالقاهرة.


تفاصيل إصابة رجاء الجداوي بفيروس كورونا
كانت رجاء الجداوي أصيبت بالفيروس وأثبتت التحاليل إيجابية إصابتها أثناء فترة تصويرها أحد المسلسلات، وتم نقلها للحجر الصحي بالإسماعيلية، وتدهورت حالتها الصحية، وتم وضعها بالعناية المركزة على جهاز التنفس الصناعي والأنبوبة الحنجرية، وتوفيت متأثرة بإصابتها بالفيروس.


وأجرت رجاء الجداوي تحليلها الأول يوم 27 مايو الماضي، وأثبتت التحاليل إيجابية إصابتها بفيروس كورونا المستجد، بعد أن شعرت 28 رمضان الماضي بارتفاع درجة الحرارة والتي وصلت لـ39 درجة، عقبها أجرت التحاليل التي أثبتت إيجابية إصابتها، ونقلت للغرفة 212 بالدور الثاني في مستشفى عزل أبو خليفة لتلقي العلاج اللازم.


تدهور حالة رجاء الجداوي قبل الوفاة
وتدهورت حالتها ووضعت في العناية المركزة، بعد أن عانت من نقص في نسبة الأكسجين في الدم، حيث تراوحت نسبته بين 87 و89%، ووضعت "ماسك فنتوري" للأكسجين، ووضعت على جهاز تنفس صناعي "سباب" غير تدخلي، ومع تدهور حالتها وضعت على أنبوبة حنجرية، ولفظت أنفاسها الأخيرة في الساعة الخامسة والنصف صباح اليوم.

Advertisements

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

آخر وصايا رجاء الجداوي للفريق الطبي في مستشفى العزل

وفاة رجاء الجداوي.. توقف عضلة القلب وتمكن كورونا من الرئة السبب

وداعًا الفنانة والإنسانة الرائعة.. هبة مجدي تنعي رجاء الجداوي

عمرها ما زعّلت حد .. كريم عبد العزيز ينعى الفنانة رجاء الجداوي

وفاة رجاء الجداوي.. مهرجان الجونة يودع سمراء القاهرة

شاهد .. وصول جثمان الفنانة رجاء الجداوي إلى مقابر البساتين

ترشيحاتنا

شوبير يكشف تفاصيل اجتماع وزير الرياضة مع مرتضى منصور رئيس الزمالك

تعرف على موعد ومكان جنازة رجاء الجداوى

شاهد.. زوج عبلة كامل السابق يحسم الجدل حول اعتزالها

الكمامة ضرورية.. أستاذ اقتصاديات صحة: انحسار إصابات كورونا بداية أغسطس إلى سبتمبر.. فيديو

تفاصيل الساعات الأخيرة في حياة رجاء الجداوي داخل مستشفى العزل

تابوت حديدي ودعوات بالرحمة.. شاهد كيف أدى الطاقم الطبي صلاة الجنازة على رجاء الجداوي

AdvertisementS

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

السيسي وعبد الناصر أشادا بأناقتها.. حكاية رجاء الجداوي أول عارضة أزياء مصرية

مواصفات أكثر 5 سيارات يعشقها الرجال ولا تفضلها النساء.. صور

آخر استعدادات مقابر البساتين لاستقبال جثمان رجاء الجداوي.. فيديو وصور