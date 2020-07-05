بدءًا من الموسم المقبل.. الأهلي يضم صفقة جديدة إلى صفوفه

أكد رؤوف عبد القادر، مدير عام النشاط الرياضي بالنادي الأهلي إنه أنهى إجراءات الاتفاق على ضم محسن رمضان، لاعب المنتخب الوطني الأول لكرة اليد؛ لتدعيم صفوف الفريق بداية من الموسم المقبل.





وأوضح أن الأهلي تسلم الاستغناء الخاص باللاعب من نادي هليوبوليس، عقب انتهاء فترة إعارته مع نادي مضر السعودي، حيث أتم النادي كافة الاتفاقات الخاصة بالحصول على خدماته بداية من الموسم الجديد ولمدة أربعة مواسم على أن يتم قيده بقائمة الفريق فور فتح باب الانتقالات للموسم الجديد.





وأشار «عبدالقادر» إلى أن «محسن رمضان» وقع على أوراق الانتقال إلى الفريق، وانضم إلى التدريبات الجماعية تحت قيادة طارق محروس المدير الفني للفريق.



