نصائح قبل شراء الأضحية.. واحذر هذه العلامات



مع اقتراب عيد الأضحي المبارك يقبل الكثيرون على شراء الأضحية لتنفيذ سنة الله، والتي أمرنا أن تكون الأضحية سليمة، ولذلك لا بد أن يتأكد كل شخص مقبل على شراء الأضحية من أنها سليمة وليس بها أي عيوب.

يقدم "صدى البلد" أهم النصائح التى يجب اتباعها قبل شراء الأضحية:

قال حسين أبو صدام نقيب الفلاحين، إن يقدم "صدى البلد" أهم النصائح التى يجب اتباعها قبل شراء الأضحية:قال حسين أبو صدام نقيب الفلاحين، إن الأضحية تعد من الأنعام "الأبل، والغنم، والبقر"، والضأن 6 أشهر والماعز سنة، ولكل منهم عمر معين فيشترط في الإبل أن تبلغ خمس سنوات والبقر عامين.









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وأضاف "أبو صدام" خلال تصريحات لـ "صدى البلد" أنه يشترط أن تكون الأضحية خالية من العيوب فتكون سليمة ليست عرجاء أو عوراء أو مريضة أو هزيلة، موضحًا أن الخروف الذي أتم 6 شهور تكون أسنانه عريضة ويمتلك 4 أسنان متماثلة في الفك السفلي، وتكون العين لامعة وليس بها دموع ولا إفرازات.اقرأ أيضَا :

وأشار "نقيب الفلاحين" إلى أنه يجب أن تكون قرون الخروف المقرن سليمة وليست مكسورة وأذنه غير مقطوعة وليس به أي إفرازات من أنفه.





وأن يكون خال من الأمراض الجلدية والبثور، و لا توجد به فضلات عالقة نتيجة إسهال أو مشاكل صحية، وأن يكون الخروف نشيطا غير كسول.





وأما الماشية فيستحسن أن يزن العجل نحو 350 كجم على الأقل.





ونصح بأنه يفضل العجل بدون كرش كبير طويل الجسم، والصدر حجمه كبير ذو أرجل قوية وغليظة لا يوجد بها تقوس أو تقرحات، ويفضل العجل ذو الرقبة القصيرة والغليظة، والظهر مستقيم وعريض الرأس كبيرة ومربعة.



