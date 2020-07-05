محمد صلاح يقود هجوم ليفربول أمام أستون فيلا في الدوري الإنجليزي





وتقام المباراة في الخامسة والربع مساء اليوم بتوقيت القاهرة على أنفيلد رود، ملعب نادي ليفربول مستضيف اللقاء.





ويدخل نادي ليفربول المباراة بتشكيل مكون من:





في حراسة المرمى: أليسون بيكر

خط الدفاع: ترينت ألكسندر أرنولد - جو جوميز - فيرجيل فان دايك - أندي روبرتسون

خط الوسط: فابينيو - أوكسليد شامبرلين - نابي كيتا

خط الهجوم: محمد صلاح - ساديو ماني - ديفوك أوريجي





وحسم نادي ليفربول أمر التتويج بلقب الدوري الإنجليزي بالفعل للمرة الأولى منذ 30 عامًا، ويدخلون المباراة محتلين صدارة جدول الترتيب برصيد 86 نقطة، فيما يحتل أستون فيلا المركز الثامن عشر برصيد 27 نقطة.