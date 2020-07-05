أنا تخنت؟.. أحمد صلاح يهرب من فخ الستات.. شوف إزاي

قال أحمد صلاح حسني، إن كثير من الرجال لايحبون الرد على سؤال الست "هو انا تخنت"، والست في الاغلب تنتظر ان تكون الاجابة "لا".





وتابع احمد صلاح حسني، خلال حواره في برنامج "راجل و2 ستات"، المذاع على قناة "اون"، قائلا: يجب على كل ست ان تثق بأنها جميلة وحلوة، معقبا: "الراجل ييبقى غبي جدا لو حسس الست بتاعته انها مش حلوة".





وأضاف: أن كثيرًا تسأل الست اسئلة متأكدة من اجابتها ولكن عندما تسألها لزوجها تريد ان تسمع اجابة اخرى ترضي مشاعرها وثقتها بنفسها.





واشار الى ان " انا طول عمري لساني حلو"، موضحًا انه يحب ان يشجع الطرف الاخر وان يعطيه طاقة ايجابية، ولفت الى انه يحب يشجع الستات ويجعل لديهم ثقة اكثر بنفسهم.



