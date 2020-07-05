AdvertisementS
AdvertisementS

ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
nabd app
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
AdvertisementS
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

توك شو

لو مت هتتجوز بعدي؟.. أحمد صلاح حسني بيعرف الرجالة الإجابة النموذجية

الأحد 05/يوليه/2020 - 06:10 م
الفنان احمد صلاح
الفنان احمد صلاح حسني
Advertisements
فرح علاء الخولي
قال أحمد صلاح حسني، إن كثيرًا تطرح السيدات على أزواجهن سؤالا غريبا، وهو :"لو مت هتتجوز بعدي؟".

وأوضح أن هناك صديق له سأته زوجته هذا السؤال ولكنها كانت مريضة، مردفًا:"طرحت عليه أنه يتجوز وهى موجودة، ولكنه رفض وقالها إنه عمر ما يتجوز بعدها".

وتابع احمد صلاح حسني، خلال حواره في برنامج "راجل و2 ستات"، المذاع على قناة "اون"، أن السؤال ملفوف، وأى ست رجال حتى لو بيحبها بدرجات مختلفة، هيقولها: لا يمكن أتجوز عليكى".

واشار أحمد صلاح حسنى الى ان: "الراجل بيبقى بعد فترة من فترات الجواز بمثال الأب"، مردفًا:"ساعات الستات بتقى ساذجة، ويتصرفوا تصرفات أطفال، فالراجل بيبقى بمثابة الأب".

Advertisements

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

لأول مرة.. أحمد فلوكس يكشف سبب انفصاله عن هنا شيحة

تصريحات مثيرة من أحمد فلوكس عن زواجه وطلاقه من هنا شيحة.. علاقته المضطربة بـ محمد رمضان.. القوات المسلحة والهارب معتز مطر

بعد الكشف عن سبب طلاقها من أحمد فلوكس.. الجمهور يبحث عن هنا شيحة

اتجوزت وأنا 18 سنة .. أحمد صلاح حسني يحرج هيدي كرم على الهواء

ماضي ما قبل الزواج.. موضوع سجال بين هيدي كرم وأحمد صلاح حسني

الرجالة مش زي بعض.. أحمد صلاح حسني: الست أذكى من الراجل بكتير

ترشيحاتنا

انهيار فيفي عبده أمام مقابر عائلة رجاء الجداوي بالبساتين.. فيديو

مصر تطرح مقترحاتها على المراقبين والخبراء الدوليين بشأن أزمة سد النهضة

وضعته حيا في كيس .. أم تتجرد من آدميتها وتتخلص من ابنها بإلقائه في مصرف

تركيا تعترف بخسائر ضربة قاعدة الوطية في ليبيا

أخبار الرياضة | وفاة عمة محمد صلاح.. الأهلي يضم صفقة جديدة.. تفاصيل اجتماع وزير الرياضة مع مرتضى منصور

بعد وفاتها.. فيلم جديد بطولة رجاء الجدواي لن تشاهده في دور العرض

AdvertisementS

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

ماذا يحدث للجسم عند تناول حبة من الثوم على الريق؟

فوائد غير متوقعة لـ زيت الأرجان على البشرة والشعر

وصفات طبيعية للتخلص من تساقط الشعر فى أسبوع