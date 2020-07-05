لو مت هتتجوز بعدي؟.. أحمد صلاح حسني بيعرف الرجالة الإجابة النموذجية

قال أحمد صلاح حسني، إن كثيرًا تطرح السيدات على أزواجهن سؤالا غريبا، وهو :"لو مت هتتجوز بعدي؟".





وأوضح أن هناك صديق له سأته زوجته هذا السؤال ولكنها كانت مريضة، مردفًا:"طرحت عليه أنه يتجوز وهى موجودة، ولكنه رفض وقالها إنه عمر ما يتجوز بعدها".





وتابع احمد صلاح حسني، خلال حواره في برنامج "راجل و2 ستات"، المذاع على قناة "اون"، أن السؤال ملفوف، وأى ست رجال حتى لو بيحبها بدرجات مختلفة، هيقولها: لا يمكن أتجوز عليكى".





واشار أحمد صلاح حسنى الى ان: "الراجل بيبقى بعد فترة من فترات الجواز بمثال الأب"، مردفًا:"ساعات الستات بتقى ساذجة، ويتصرفوا تصرفات أطفال، فالراجل بيبقى بمثابة الأب".



