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مرأة

حيل سريعة تخلصك من التهابات الجلد فى دقائق

الأحد 05/يوليه/2020 - 07:18 م
عدوى الجلد
عدوى الجلد
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لمياء الياسين

هناك 4 أنواع من التهابات الجلد البكتيرية والفيروسية والفطرية والطفيلية. كل واحد منهم يحتاج إلى علاج طبي خاص إذا كنت ممن يفضلون العلاجات الطبيعية  لتقليل أعراض جميع أنواع الالتهابات الجلدية.إليك أبرز تلك العلاجات للتخلص من التهابات الجلد  يقدمها موقع برايت سايد

الكمادات الباردة
    تقلل الكمادات الباردة من الحكة ، لذا ضعي واحدة على بشرتك عدة مرات في اليوم. لجعله أكثر فعالية ، يمكنك عمل ضغط بخل التفاح  لخل التفاح خصائص جيدة مضادة للبكتيريا ويساعد على القضاء على الالتهابات.

التغييرات على نظامك الغذائي

يمكنك إجراء بعض التغييرات على نظامك الغذائي . تناول المزيد من الأطعمة والتوابل ذات التأثيرات المضادة للبكتيريا والمضادة للالتهابات مثل الثوم والزنجبيل والعسل والكركم.

ضعى الزبادي على بشرتك

ضعى الزبادي كل يوم لأن البروبيوتيك الذي يحتويه يساعد على محاربة البكتيريا السيئة. يمكنك أيضًا وضع أي منها على بشرتك مباشرةً للحصول على تأثير أفضل.

زيت جوز الهند
 
لاغنى عن الزيوت العلاجية خاصة زيت جوز الهند خاصة وأن  زيت جوز الهند يحتوي على خصائص مضادة للفطريات ويهدئ البشرة جيدًا. ضعيه على منطقة الجلد المصابة عدة مرات في اليوم ، وسترى التأثير قريبًاوالتخلص من التهابات الجلد
    يحتوي زيت شجرة الشاي على صفات مطهرة تقتل العدوى وتمنعها من الانتشار. اخلطه بزيت الزيتون أو جل الصبار وافركيه برفق على بشرتك. سوف تساعدك على التعافي بسرعة أكبر.
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