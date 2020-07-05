مش مجرد مرض تنفسي.. تأثير فيروس كورونا على المخ

إذا كنت تعتقد أن Covid-19 مجرد مرض تنفسي، فهذا غير صحيح فمع مرور الأسابيع، اتضح أن الفيروس التاجي يمكن أن يؤدي إلى مجموعة من المشاكل العصبية.
واكد Paul Mylrea ، انه أصيب بسكتات دماغية كبيرة بسبب عدوى فيروس التاجي وهو بالغ من العمر 64 عامًا، ويعمل مدير الاتصالات في جامعة كامبريدج.
وأكمل: أن خلال جلسته الأولى عندما كان في العناية المركزة في مستشفى كلية الجامعة. تم العثور على جلطات دموية مميتة في رئتيه وساقيه ، لذلك تم وضعه على أدوية قوية لتخفيف الدم (مضادات التخثر).
بعد يومين ، أصيب بسكتة دماغية ثانية أكبر وتم نقله على الفور إلى NHNN في Queen Square
واكد استشاري طبيب الأعصاب الدكتور آرفيند تشاندراتيفا ان المريض عانى من سكتة دماغية حادة أخرى بسبب الجلطة، ما حرم المناطق الحيوية من الدماغ من إمداد الدم.
وأظهرت الاختبارات أنه لديه مستويات عالية بشكل مدهش من التجلط في الدم المعروف باسم D-dimer.. وعادة ما تكون هذه أقل من 300 ، ويمكن أن يرتفع مرضى السكتة الدماغية إلى 1000، وتقول الدكتورة تشاندراتيفا: "لم يسبق لي أن رأيت هذا المستوى من التجلط من قبل - شيء ما حول استجابة جسده للعدوى تسبب في أن يصبح دمه لزجًا بشكل لا يصدق"
وتابع أنه كان هناك انخفاض في عدد حالات دخول السكتة الدماغية في حالات الطوارئ. ولكن في غضون أسبوعين ، عالج أطباء الأعصاب في NHNN ستة من مرضى Covid الذين أصيبوا بسكتات دماغية كبيرة. لم تكن هذه مرتبطة بعوامل الخطر المعتادة للسكتة الدماغية مثل ارتفاع ضغط الدم أو مرض السكري. في كل حالة ، رأوا مستويات عالية جدًا من التخثر.
ولذلك اثبتت الابحاث ان جزء من محفز السكتات الدماغية كان رد فعل مبالغ فيه من قبل الجهاز المناعي الذي يسبب التهاب في الجسم والدماغ.
فيما عرضت الدكتورة تشاندراتيفا صور دماغ بول على الحائط ، مسلطة الضوء على مناطق التلف الكبيرة ، التي تظهر على شكل ضبابية بيضاء ، ما يؤثر على رؤيته وذاكرته وتنسيقه وكلامه.. كانت السكتة الدماغية كبيرة لدرجة أن الأطباء اعتقدوا أنه لن يبقى على قيد الحياة ، أو سيصبح معاقًا بشكل كبير.
كانت واحدة من أولى العلامات المشجعة هي قدرة بولس على اللغات - يتحدث ستة - وكان يتحول من الإنجليزية إلى البرتغالية للتحدث إلى إحدى ممرضاته.
تقول الدكتورة تشاندراتيفا: "لقد تعلّم على نحو غير معتاد العديد من لغاته كشخص بالغ ، وسيؤدي ذلك إلى خلق وصلات أسلاك مختلفة في الدماغ نجت من سكتة دماغية".
يقول بول أنه لا يستطيع القراءة بالسرعة التي اعتاد عليها ، وهو أحيانًا ينسى ، ولكن هذا ليس مفاجئًا نظرًا لمناطق الضرر في دماغه.
كان تعافيه الجسدي مثيرًا للإعجاب أيضًا ، الذي ينسبه الأطباء إلى مستوى لياقته المرتفع سابقا.