مش مجرد مرض تنفسي.. تأثير فيروس كورونا على المخ

مرور الأسابيع، اتضح أن الفيروس التاجي يمكن أن يؤدي إلى مجموعة من المشاكل العصبية. إذا كنت تعتقد أن Covid-19 مجرد مرض تنفسي، فهذا غير صحيح فمع





واكد Paul Mylrea ، انه أصيب بسكتات دماغية كبيرة بسبب عدوى فيروس التاجي وهو بالغ من العمر 64 عامًا، ويعمل مدير الاتصالات في جامعة كامبريدج.





وأكمل: أن خلال جلسته الأولى عندما كان في العناية المركزة في مستشفى كلية الجامعة. تم العثور على جلطات دموية مميتة في رئتيه وساقيه ، لذلك تم وضعه على أدوية قوية لتخفيف الدم (مضادات التخثر).

بعد يومين ، أصيب بسكتة دماغية ثانية أكبر وتم نقله على الفور إلى NHNN في Queen Square





واكد استشاري طبيب الأعصاب الدكتور آرفيند تشاندراتيفا ان المريض عانى من سكتة دماغية حادة أخرى بسبب الجلطة، ما حرم المناطق الحيوية من الدماغ من إمداد الدم.





وأظهرت الاختبارات أنه لديه مستويات عالية بشكل مدهش من التجلط في الدم المعروف باسم D-dimer.. و عادة ما تكون هذه أقل من 300 ، ويمكن أن يرتفع مرضى السكتة الدماغية إلى 1000، و تقول الدكتورة تشاندراتيفا: "لم يسبق لي أن رأيت هذا المستوى من التجلط من قبل - شيء ما حول استجابة جسده للعدوى تسبب في أن يصبح دمه لزجًا بشكل لا يصدق"



