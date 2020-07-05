مانشستر سيتي يتأخر أمام ساوثهمبتون بهدف عالمي في الدوري الإنجليزي.. فيديو

تقدم نادي ساوثهمبتون على نادي مانشستر سيتي بهدف نظيف، في الشوط الأول من المباراة التي تجمعهما، ضمن منافسات الجولة الثالثة والثلاثين لبطولة الدوري الإنجليزي.
هدف ساوثهمبتون الوحيد جاء في الدقيقة السابعة عشرة، عندما تناقل لاعبو مانشستر سيتي الكرة داخل نصف ملعبهم، وتم قطع الكرة لتصل لشي أدامز، الذي سدد الكرة من مسافة 40 مترا أو أكثر، لتسكن شباك إيدرسون مواريش حارس مرمى مانشستر سيتي والذي كان متقدمًا، عن مرماه.
حاول بعدها لاعبو مانشستر سيتي تعديل النتيجة، لكن دون هز شباك ساوثهمبتون، لينتهي الشوط الأول بتقدم الأخير بهدف نظيف.
وجاء تشكيل مانشستر سيتي للمباراة كالآتي:
في حراسة المرمى: إديرسون مورايش
خط الدفاع: جواو كانسيلو - إيريك جارسيا - إيمريك لابورتي - زينتشينكو
خط الوسط: فيرناندينيو - ديفيد سيلفا - برناندو سيلفا
خط الهجوم: رحيم ستيرلنج - رياض محرز - جابرييل خيسوس
ويحتل نادي مانشستر سيتي المركز الثاني برصيد 66 نقطة، فيما يحتل ساوثهمبتون المركز الرابع عشر برصيد 40 نقطة.