مانشستر سيتي يتأخر أمام ساوثهمبتون بهدف عالمي في الدوري الإنجليزي.. فيديو

تقدم نادي ساوثهمبتون على نادي مانشستر سيتي بهدف نظيف، في الشوط الأول من المباراة التي تجمعهما، ضمن منافسات الجولة الثالثة والثلاثين لبطولة الدوري الإنجليزي.









هدف ساوثهمبتون الوحيد جاء في الدقيقة السابعة عشرة، عندما تناقل لاعبو مانشستر سيتي الكرة داخل نصف ملعبهم، وتم قطع الكرة لتصل لشي أدامز، الذي سدد الكرة من مسافة 40 مترا أو أكثر، لتسكن شباك إيدرسون مواريش حارس مرمى مانشستر سيتي والذي كان متقدمًا، عن مرماه.









حاول بعدها لاعبو مانشستر سيتي تعديل النتيجة، لكن دون هز شباك ساوثهمبتون، لينتهي الشوط الأول بتقدم الأخير بهدف نظيف.







