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محافظات

محافظ الغربية ونائبه يتابعان أعمال تطوير مسار العائلة المقدسة بسمنود

الأحد 05/يوليه/2020 - 10:01 م
الدكتور طارق رحمى
الدكتور طارق رحمى محافظ الغربية
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احمد علي
قال الدكتور طارق رحمي، محافظ الغربية، إن الدولة تولى اهتماما بالغا بتطوير مسار العائلة المقدسة.

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وأشار المحافظ إلى تضافر جميع الجهود لتذليل العقبات لاستكمال الأعمال الجارى تنفيذها فى تطوير المسار بسمنود .

وكان ذلك خلال جولته التفقدية لمسار العائله المقدسة بسمنود، رافقه فيها نائبه الدكتور أحمد عطا، ورئيس مركز ومدينة سمنود.

وأكد محافظ الغربية ضرورة الارتقاء بالشكل الحضارى لواجهات المحال التجارية، حيث تتم عملية التطوير بشكل موحد لكافة المحلات الموجودة بشارع سعد زغلول والذي يعد ليكون مزارا سياحيًا، وبما يسهم في انتعاش عملية الشراء من المترددين على هذا المكان السياحي الديني.

وطمأن الدكتور طارق رحمى أصحاب المحال بأنه لن يضار أحد من أعمال التطوير، خاصة في ظل وضع نظام يراعي كافة مصالح أصحاب المحلات الموجودة بالشارع وبما يسمح بعملية البيع والشراء ووصول البضائع بسهولة ويسر.
محافظ الغربية ونائبه يتابعان أعمال تطوير مسار العائلة المقدسة بسمنود
محافظ الغربية ونائبه يتابعان أعمال تطوير مسار العائلة المقدسة بسمنود
محافظ الغربية ونائبه يتابعان أعمال تطوير مسار العائلة المقدسة بسمنود
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