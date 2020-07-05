AdvertisementS
AdvertisementS

ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
nabd app
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
AdvertisementS
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

محافظات

خرجوا من المستشفى.. تعافي ١٨ مصابا من فيروس كورونا في بني سويف

الأحد 05/يوليه/2020 - 10:33 م
تعافي ١٨ مصابا من
تعافي ١٨ مصابا من فيروس كورونا في بني سويف
Advertisements
محمد عبدالحليم
أعلنت مديرية الصحة عن تعافى ١٨  حاله   من  المصابين بفيروس كورونا المستجد وخروجهم من  المدينه الجامعيه للبنات المخصصه لاستقبال الحالات الإيجابية لفيروس كورونا المستجد المستقرة حالتها لحين التعافي  عقب خضوعهم للرعاية الصحية وبروتوكول علاج وزارة الصحة . 
اقرأ أيضا : 

وأشار الدكتور محمد يوسف عبد الخالق وكيل وزارة الصحة ، إلى متابعة محافظ بنى سويف اللحظية لمستجدات ملف كورونا لتذليل العوائق التى قد تواجه المنظومة أولا بأول ، مؤكدا  مواصلة  الجهود التي  تقوم بها المنظومة الصحية بالمحافظة في التعامل مع تداعيات جائحة  كورونا ، وأن المنظومة الصحية لا تدخر جهدا في  الدفع بجهود الدولة في مجابهة تلك الأزمة    . 

من جانبه، أثنى الدكتور محمد هانى غنيم محافظ بنى سويف على الجهد المشرف الذى تبذله المنظومة الصحية بالمحافظة فى ظل أزمة فيروس كورونا، مثمنا دور الطاقم الطبى بالمستشفى ، وكل مستشفيات المحافظة ، حيث يعمل الجميع بتفاني واخلاص ، ليضربوا أروع الأمثلة في أداء الواجب المهنى والوطنى . 

وتقدم الدكتور وكيل الوزارة بالشكر الي الدكتور أحمد بغدادي مدير العلاجى والدكتور محمود حسين مدير المستشفيات والدكتور نبيل نصر المدير الحالي لعزل المدينه الجامعيه على المجهود المبذول . 
خرجوا من المستشفى.. تعافي ١٨ مصابا من فيروس كورونا في بني سويف
خرجوا من المستشفى.. تعافي ١٨ مصابا من فيروس كورونا في بني سويف
Advertisements

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

تعافي 5 حالات جديدة من فيروس كورونا في بني سويف

خروج وتعافي 5 حالات جديدة من فيروس كورونا ببنى سويف

بعد تلقيهم الرعاية .. تعافي 11 حالة جديدة من فيروس كورونا فى بني سويف

بعد تعافيهم من كورونا..خروج 18 حالة من مستشفى العزل ببني سويف

خروج وتعافي ١٥ حالة جديدة من فيروس كورونا بعد تلقيهم الرعاية الصحية اللازمة في بني سويف

تعافي 26 حالة جديدة من فيروس كورونا في بني سويف وخروجهم من مستشفى الصدر

ترشيحاتنا

أتولدت في الإسماعيلية وشكلي هموت فيها.. آخر كلمات رجاء الجداوي لـ يسرا

قتل 40 مليون أوروبي وأعراضه تتشابه مع كورونا.. «الطاعون الدبلي» عاد لينتقم.. والبداية من الصين

تراجع كبير في الوفيات.. الصحة: تسجيل 1218 إصابة جديدة بـ كورونا.. و63 وفاة

أمير مرتضى: تعاقدنا مع صفقتين فقط من 5 عرضت على الجهاز الفني

الصحة تحذر من أطعمة تسبب الإصابة بفيروس كورونا

الإعلاميون وكورونا.. كيف انتصر أسامة هيكل و5 مذيعين على الفيروس؟

AdvertisementS

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

نشرة المرأة والصحة.. أطعمة تكافح السرطان.. مشروبات لا يجب تناولها بعد الثلاثين.. وصفات للقضاء على دهون البطن

بعد تعرضها للتحرش.. أجرأ 10 صور لـ «للا فضة» عرضتها للانتقادات

موتورولا تكشف رسميا عن One Fusion بـ 4000 جنيه.. تعرف على المواصفات.. صور