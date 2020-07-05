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رضوان الفيتوري: موقف المجتمع الدولي تغير بعد مبادرة إعلان القاهرة تجاة الأزمة الليبية.. فيديو

الأحد 05/يوليه/2020 - 10:37 م
ارشيفية
ارشيفية
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محمد حليم قنديل

قال رضوان الفيتوري المحلل السياسي الليبي, إن موقف المجتمع الدولي تغير بعد إعلان القاهرة برعاية الرئيس عبد الفتاح السيسي لحل الأزمة الليبية.

وأضاف رضوان الفيتوري خلال مداخلة هاتفية في برنامج "الحياة اليوم" المذاع علي قناة "الحياة" الفضائية, أن المجتمع الدولي لم يفعل شئ طوال السنوات الماضية في حل الأزمة الليبية سوي أن الأمر ازداد سوءا عن الماضي.

وتابع المحلل السياسي الليبي, أن الأزمة الليبية لن تنحل الا بايدي الليبين أنفسهم ولابد من التكاتف في هذه الفترة لعبور تلك الأزمة.

وأوضح رضوان الفيتوري, أن أردوغان يرسل الي ليبيا الالاف من القطع الحربية والسلاح لكي يتم استخدامهم في الميلشيات التابعة لهم في الاراضي الليبية.

وأشار إلي أن أردوغان أرسل 20 ألف جندي مرتزق الي الأراضي الليبية, موضحا أن موقف جميع الدول تجاة الازمة بعد مبادرة إعلان القاهرة.

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