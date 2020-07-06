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اقتصاد

الولايات المتحدة تشير لعدم حاجتها لتمديد برنامج البطالة الطارئ

الإثنين 06/يوليه/2020 - 02:02 ص
التعافي الاقتصادي
التعافي الاقتصادي من جائحة فيروس كورونا
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قسم الاقتصاد
قال يوجين سكاليا، وزير العمل الأمريكي، إن التعافي الاقتصادي من جائحة فيروس كورونا يمضى أفضل من المتوقع حتى الآن، مضيفا أنه ليس من الضروري تمديد برنامج البطالة الطارئ الذي ينتهي سريانه هذا الشهر.

وأضاف سكاليا في مقابلة مع شبكة فوكس نيوز اليوم، نحن نمضي بشكل جيد، ونحتاج إلى توخي الحذر حول الفيروس لكني متفائل فحسب" وذلك بحسب ما نشرته الوكالة الألمانية، متابعا من المهم حقا أن نتذكر مجددا كيف سرنا قدما إلى الأمام بشكل أفضل مما توقعناه حتى الآن".

 ونقلت اليوم وكالة بلومبرج للأنباء عن مارك زاندى كبير الخبراء الاقتصاديين لدى شركة "موديز أناليتيكس"، التى تقدم معلومات مالية وأدوات تحليلية لمساعدة رجال الأعمال ، قوله إن البيانات الاقتصادية التي جاءت أفضل من المتوقع هي نتيجة لإعادة فتح الشركات سريعا.
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