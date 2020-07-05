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تعليم

أكواد خاصة.. تسجيل حضور طلاب حاسبات عين شمس للامتحانات إلكترونيا

الأحد 05/يوليه/2020 - 10:23 م
طلاب جامعات
طلاب جامعات
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حسام الفقي
 تحرص إدارة كلية حاسبات ومعلومات جامعة عين شمس  علي اتخاذ كافة إجراءات السلامة للطلاب وأعضاء الكنترول والمراقبين من أعضاء هيئة التدريس والهيئة المعاونة، تم إستبدال التسجيل الورقي لحضور الطلاب بطريقة إلكترونية QR code.

حيث تم إنشاء كود QR code  لكل طالب بالفرقة الرابعة والمستوي الرابع ببرامج الساعات المعتمدة لاستخدامه في تسجيل حضور الطلاب للإمتحانات الجاري عقدها في الفترة من 11/7/2020 حتى 25/7/2020، وذلك بديلا لتدوال كشف الحضور بين الطلاب ومراقب اللجنة لأخذ توقيع الطلاب بالحضور.

الـكود QR code  المنشئ لكل طالب تم ربطه برقم لجنة الطالب ورقم جلوسه ومكان لجنته وتواريخ إمتحانات كل طالب. 

ووفقًا للآلية الجديدة، يقوم المراقب بمسح الرمز الرقمي QR code المخصص لكل طالب بواسطة هاتفه الذكي أثناء تواجد الطالب بلجنة الامتحان ، فيتم تسجيل حضور الطالب إلكترونيًا في السجل المخصص، مما يحقق السرعة والدقة في ضبط الحضور والغياب للطلاب اثناء الامتحانات.

وأوضحت الكلية  جميع الطلاب الحصول علي الكود QR code  الخاص بهم من داخل نظام التعلم الإلكتروني الخاص بالكلية LMS، والحرص علي طباعته وإحضاره معهم في جميع ايام الامتحانات حتي يتم قراءته بواسطة مراقب اللجنة عن طريق التطبيق المخصص لذلك علي موبايل مراقب اللجنة وتسجيل حضور الطالب للإمتحان.
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