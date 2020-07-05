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أخبار العالم

الجيش الليبي: استهداف رتل عسكري في طريقه لـ الهلال النفطي.. وسيكون هناك غارات مماثلة للوطية

الأحد 05/يوليه/2020 - 10:35 م
صدى البلد
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حسام رضوان
أكد مدير إدارة التوجيه المعنوي في الجيش الوطني الليبي العميد أحمد المحجوب أن الغارات الجوية للجيش الليبي على قاعدة الوطية كانت موجعة لتركيا، وأن الرئيس التركي رجب طيب أردوغان صحا من نومه على خبر القصف.

وقال المحجوب في تصريحات لقناة "العربية" إن الجيش الليبي لن يكشف كل أوراقه بخصوص ضربة قاعدة الوطية.

وأضاف أنه جاري التأكد من مقتل قائد تركي كبير في غارات الوطية.

وتابع أن الغارات الـ9 التي شنها الجيش الليبي أسفرت عن خسائر كبيرة لتركيا في المعدات العسكرية، منا أنه تم استهاف رتل عسكري كان في طريقه لمنطقة الهلال النفطي.

وشدد المحجوب على أن الجيش الليبي في حرب حقيقية مع تركيا التي لديها أطماع نفطية في ليبيا، وسيكون هناك ضربات مماثلة لقاعدة الوطية.

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