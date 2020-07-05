نأخذ نصيب الأسد.. الري: إثيوبيا توجه اتهامات مغلوطة لمصر حول حصتها من مياه النيل.. فيديو

اجتماعات الأمس استمرت من 6 أو7 ساعات، واليوم نتيجة عدم وجود اجتماعات مباشرة، تم تحديد لكل طرف من أطراف التفاوض ساعتين للحديث مع المراقبين لعرض وجهات النظر فيما يخص إليات ملء وتشغيل السد.





وتابع، "محمد السباعي" خلال مداخلتة الهاتفية ببرنامج "حضرة المواطن" المذاع على قناة "الحدث اليوم"، أن مصر تتهم احيانا على السنة بعض أفراد التفاوض بأنها تأخذ نصيب الأسد من مياه النيل، معقبا: أي نصيب أسد هناك كميات مياة متوفرة في معظم



وواصل : لو كان عندنا نسبة المية دي ليه نستورد قمح ولحوم من الخارج، موضحا نحن نتحدث عن حقائق وأزمة، ولذلك يجب على كل الأطراف أن يكون لديها حسن النية، حتى نستطيع أن نقول بأننا نريد أن نصل إلى نقاط توافقية تحقق الصالح العام، مشددا على أن هناك بعض الأطراف ليس لديها تلك النية. وتابع، "محمد السباعي" خلال مداخلتة الهاتفية ببرنامج "حضرة المواطن" المذاع على قناة "الحدث اليوم"، أن مصر تتهم احيانا على السنة بعض أفراد التفاوض بأنها تأخذ نصيب الأسد من مياه النيل، معقبا: أي نصيب أسد هناك كميات مياة متوفرة في معظم الدول الأفريقية وبالتالي ليست مصر فقط المستفيدة، مضيفا أن مصر لديها عجز سنويا 34 مليار متر مكعب، ونستوردها على شكل مواد غذائية من الخارج.وواصل : لو كان عندنا نسبة المية دي ليه نستورد قمح ولحوم من الخارج، موضحا نحن نتحدث عن حقائق وأزمة، ولذلك يجب على كل الأطراف أن يكون لديها حسن النية، حتى نستطيع أن نقول بأننا نريد أن نصل إلى نقاط توافقية تحقق الصالح العام، مشددا على أن هناك بعض الأطراف ليس لديها تلك النية.