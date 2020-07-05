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نأخذ نصيب الأسد.. الري: إثيوبيا توجه اتهامات مغلوطة لمصر حول حصتها من مياه النيل.. فيديو

الأحد 05/يوليه/2020 - 10:49 م
مفاوضات سد النهضة
مفاوضات سد النهضة
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اسراء صبري
قال محمد السباعي، المتحدث باسم وزارة الري، إن اجتماعات الأمس استمرت من 6 أو7 ساعات، واليوم نتيجة عدم وجود اجتماعات مباشرة، تم تحديد لكل طرف من أطراف التفاوض ساعتين للحديث مع المراقبين لعرض وجهات النظر فيما يخص إليات ملء وتشغيل السد.

وتابع، "محمد السباعي" خلال مداخلتة الهاتفية ببرنامج "حضرة المواطن" المذاع على قناة "الحدث اليوم"، أن مصر تتهم احيانا على السنة بعض أفراد التفاوض بأنها تأخذ نصيب الأسد من مياه النيل، معقبا: أي نصيب أسد هناك كميات مياة متوفرة في معظم الدول الأفريقية وبالتالي ليست مصر فقط المستفيدة، مضيفا أن مصر لديها عجز سنويا 34 مليار متر مكعب، ونستوردها على شكل مواد غذائية من الخارج.

وواصل :  لو كان عندنا نسبة المية دي ليه نستورد قمح ولحوم من الخارج، موضحا نحن نتحدث عن حقائق وأزمة، ولذلك يجب على كل الأطراف أن يكون لديها حسن النية، حتى نستطيع أن نقول بأننا نريد أن نصل إلى نقاط توافقية تحقق الصالح العام، مشددا على أن هناك بعض الأطراف ليس لديها تلك النية.
 
وأضاف. :  لايمكن أن نقول نجحنا لا في حالة توقيع إتفاقية، لان الوعود مجرد كلام براق، 

وأوضح أن اليوم تنتهي الاجتماعات الثنائية، وبدءا من غد ستبدا الاجتماعات الثلاثية التى سيكون بها مراقبون دوليون ومن الاتحاد الأفريقى.
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