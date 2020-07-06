أحمد فهمي ينعي رجاء الجداوي: الناس كلها بتحبها.. فيديو

قال الفنان أحمد فهمي ، إن سيرة الفنانة رجاء الجداوي هي التي تجعلنا نصبر علي فراقها واكد علي ان الفنان رجاء سيرتها طيبة حتى قبل موتها .
واضاف احمد فهمي خلال مداخلة هاتفية في برنامج الحكاية المذاع علي قناه ام بي سي مصر ، ان أفضل مشروع قمت بعمله في حياتي كان مع الفنانة رجاء الجداوي في مسلسل ريح المدام واكد علي حب الفنانه رجاء لهذا العمل .
وأوضح أحمد فهمي ، ان الفنانة رجاء الجداوي استثنائية كما ان الجلوس مع الفنانة رجاء الجداوي تطول العمر.
وتابع : أن الفنانة رجاء الجداوي الناس كلها بتحبها وكان لديها روح جميلة وكان أي عمل تشارك به ينجح .