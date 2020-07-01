شاهد.. صورة غامضة لـ أحمد فهمي من الجيم.. وهنا الزاهد ترد

فيه فيلم او مسلسل هيبقي ضرب نار صح

يذكر أن آخر أعمال أحمد فهمى مسلسل "رجالة البيت" من تأليف أيمن وتار، إخراج أحمد الجندي، إنتاج سينرجي-تامر مرسي.





وشاركه في البطولة أكرم حسنى، وويزو، وبيومى فؤاد، ولطفى لبيب، وعارفة عبد الرسول، والطفل إسماعيل أحمد الجندى، وعدد من ضيوف الشرف، أبرزهم: أيتن عامر وميرهان حسين.



