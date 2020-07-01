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فن

شاهد.. صورة غامضة لـ أحمد فهمي من الجيم.. وهنا الزاهد ترد

الأربعاء 01/يوليه/2020 - 06:58 ص
احمد فهمى
احمد فهمى
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مريم عزت
نشر الفنان أحمد فهمى، عبر حسابه الشخصى بموقع التواصل الاجتماعى " فيسبوك " صورًا غامضة له من داخل الجيم . 
كتب احمد فهمى على الصورة " Loading " 

وقامت الفنانة هنا الزاهد بالرد عليه قائلة " فى حاجة يا أحمد ".

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نالت الصورة اعجاب عدد كبير من متابعيه وجاءت ابرز التعليقات كالاتى . 

انت هتحارب ولا ايه

فيه فيلم او مسلسل هيبقي ضرب نار صح 

شكل اللى جاى  شديد 


يذكر أن آخر أعمال أحمد فهمى مسلسل "رجالة البيت" من تأليف أيمن وتار، إخراج أحمد الجندي، إنتاج سينرجي-تامر مرسي.

وشاركه في البطولة أكرم حسنى، وويزو، وبيومى فؤاد، ولطفى لبيب، وعارفة عبد الرسول، والطفل إسماعيل أحمد الجندى، وعدد من ضيوف الشرف، أبرزهم: أيتن عامر وميرهان حسين.


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