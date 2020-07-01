بـ لوك كاجول.. نيرمين الفقي تشعل السوشيال ميديا بصور من إجازتها الصيفية

شاركت الفنانة نيرمين الفقى , جمهورها بصور من إجازتها الصيفية عبر حسابها بموقع التواصل الاجتماعى " فيسبوك " .

وظهرت نيرمين الفقى , فى الصور من داخل أحد الكافيهات بلوك كاجوال وترتدى فيها الكمامة .





يذكر أن أبرز أعمال الفنانة نيرمين الفقى، مشاركتها فى حكاية "ما يطلبه المستمعون" من مسلسل "نصيبى وقسمتك 3".



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