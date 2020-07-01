بـ لوك كاجول.. نيرمين الفقي تشعل السوشيال ميديا بصور من إجازتها الصيفية

شاركت الفنانة نيرمين الفقى , جمهورها بصور من إجازتها الصيفية عبر حسابها بموقع التواصل الاجتماعى " فيسبوك " .
وظهرت نيرمين الفقى , فى الصور من داخل أحد الكافيهات بلوك كاجوال وترتدى فيها الكمامة .
يذكر أن أبرز أعمال الفنانة نيرمين الفقى، مشاركتها فى حكاية "ما يطلبه المستمعون" من مسلسل "نصيبى وقسمتك 3".
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وتتميز الفنانة نيرمين الفقي فى إطلالتها التى تظهر بها فى بعض المناسبات والحفلات بالرقى فتميل دائما إلى الألوان الهادئة التى تبرز أنوثتها.
أما من الناحية الجمالية تعتمد الفنانة نرمين الفقي على وضع اللمسات البسيطة من المكياج بالألوان الطبيعية التى تتناسب مع بشرتها فهى تفصل أحمر الشفاه الوردي والأحمر.
⚘Posted by Nermine Elfeky on Tuesday, June 30, 2020