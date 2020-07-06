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محافظات

محافظ الوادي الجديد: تسجيل 14 إصابة جديدة وتعافي 7 حالات

الإثنين 06/يوليه/2020 - 02:59 ص
محافظ الوادي الجديد:
محافظ الوادي الجديد: تسجيل 14 إصابة جديدة وتعافي 7 حالات
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منصور ابوالعلمين
أعلن اللواء محمد الزملوط، محافظ  الوادي الجديد، عن  تسجيل ١٤ إصابة جديدة بواقع ٨ حالات بمركز الخارجة و٤ حالات بمركز الداخلة، وحالتين بمركز بالفرافرة بالإضافة إلى حالتين وفاة بمركز الداخلة، ليرتفع بذلك إجمالي الحالات الإيجابية المسجلة لـ ٤١٧ إصابة منهم ٢٨ وفيات منذ بداية الأزمة.

أكد الزملوط، في بيان صحفي ، تعافي ٧ حالات من المصابين وخروجهم من أقسام العزل بمستشفيات الخارجة والداخلة العام، وانتهاء مدة العزل المنزلي لـ ٧٩ مواطنًا من المخالطين للمصابين ومتابعتهم من خلال فرق الطب الوقائي.
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وشدد المحافظ، على تحذير المواطنين المخالطين للوافدين من خارج المحافظة (ضيف أو أحد أفراد الأسرة قادم من خارج المحافظة) الالتزام بالعزل المنزلي لمدة ١٤ يومًا لحين التأكد من سلامتهم، والاتصال على الأرقام (٢٩٣٦٤٦٧ -٢٩٢٩٠٣٨) عند الشعور بأي أعراض.
هذا وأشار بيان لجنة متابعة أزمة فيروس كورونا، إلى تسجيل حالتي وفاة بمركز الداخلة (٧١ -٧٢ عاما)، مهيبًا بالمواطنين الحفاظ على الأطفال وعدم التهاون في إتباعهم الإجراءات الاحترازية. 

وفى سياق متصل تحذر المحافظة، من إقامة أي تجمعات بحفلات الزفاف أو العزاء، حيث يتعرض المخالفين للمساءلة القانونية واتخاذ الإجراءات القانونية الرادعة، ويمكن الإبلاغ عن المخالفين من خلال تخصيص الأرقام التالية بغرفة العمليات الرئيسية بديوان عام المحافظة، لتلقي بلاغات المواطنين (٠٩٢٢٩٢٦١٨٣ / ٠١٠١٤٨١٤٨٢٥). 

وناشدت لجنة متابعة أزمة فيروس كورونا بالوادي الجديد، أهالي المحافظة بتحمل المسئولية الملقاة على عاتق الجميع للخروج من هذه الأزمة وخفض معدلات الإصابة من خلال الالتزام بالإجراءات الاحترازية المعلن عنها، ومساندة جهود المحافظة في هذا الشأن.

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