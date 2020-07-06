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أخبار العالم

تسجيل حالة مشتبه في إصابتها بالطاعون شمالي الصين

الإثنين 06/يوليه/2020 - 08:43 ص
الصين
الصين
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أ ش أ
سجلت منطقة منغوليا الداخلية ذاتية الحكم شمالي الصين حالة واحدة مشتبه في إصابتها بالطاعون الدبلي.

وذكرت السلطات الصحية في المنطقة –في بيان اليوم- أن مستشفى الشعب في مدينة "بايانور" بمنغوليا الداخلية أبلغ عن حالة مشتبه في إصابتها بالطاعون الدبلي استقبلها أمس الأول السبت، وأن السلطات المحلية أصدرت تحذيرا من المستوى الثالث للوقاية من الطاعون والسيطرة عليه سيستمر حتى نهاية عام 2020.

وحثت السلطات في المنطقة المواطنين على تعزيز الحماية الذاتية، حيث إن المدينة معرضة لخطر انتقال العدوى بين البشر، مع عدم اصطياد الحيوانات وتناولها ما يمكن أن يتسبب في الإصابة بالطاعون.

كما دعت السلطات المواطنين إلى الإبلاغ عن اكتشاف أو العثور على أي حيوانات مريضة أو نافقة والإبلاغ عن حالات مشتبه في إصابتها بالطاعون والمرضى المصابين بالحمى الشديدة لأسباب غير معروفة والمرضى الذين يموتون بشكل مفاجئ.

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