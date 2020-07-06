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أخبار البلد

في مطار القاهرة.. ضبط أقراص مخدرة مع راكب قادم من إيطاليا ..صور

الإثنين 06/يوليه/2020 - 09:30 ص
صدى البلد
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نورهان خفاجي
تمكنت جمارك مطار القاهرة الدولي مبنى 1 الإدارة الرابعة من إحباط محاولة تهريب 500 قرص من مخدر الكونترامال و11 زجاجة 100 ملي من مخدر الكونترامال مع راكب مصري قادم من مدينة مالبينسا بإيطاليا.  

وقالت مصادر جمركية بمطار القاهرة، إنه أثناء إنهاء إجراءات وصول ركاب طائرة ايطاليا اشتبه حسن حمدى ريشه رئيس الجنه الجمركية فى أحد الركاب القادمين من مطار  مالبينسا، الذي استغل التسهيلات المقدمة للمسافرين القادمين من الخارج، وبالعرض على ناصر صفوت و محمد كامل مديرى الحركه و بعرض الأمر على  محمد لطفى عامر مدير الاداره ، أمر حسام سليمان  بتفتيش الراكب و تشكيل لجنه من  عبد القوى عزوز وإبراهيم مصطفى   برئاسه  محمد الدمرداش  و تحريز المضبوطات.

وأمر سامى صبحى مدير عام جمارك المطار بتحرير محضر ضبط جمركى رقم 14 لسنة 2020 ،  وتم تسليم الراكب لشرطه المطار لعرضه على النيابة العامة.
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