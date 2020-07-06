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سيارات

تعرف على أهم وأحدث وسائل الأمان في السيارات الحديثة

الإثنين 06/يوليه/2020 - 10:50 ص
وسائل الأمان في السيارات
وسائل الأمان في السيارات الحديثة
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اشرف عطية
تتنافس شركات السيارات ، في ابتكار انظمة امان اكثر فاعلية للحد من اضرار حوادث السير, واستطاع المتخصصون ابتكار انظمة امان اكثر تطورا و الاستفادة المثلي من التطور التكنولوجي في مجال صناعة السيارات.

وفي هذا السياق نستعرض اهم وسائل الامان في السيارات الحديثة...

اهم و احدث وسائل امان في السيارات :

1- نظام منع غلق الفرامل ABS” Anti-lock braking system

يستخدم هذا النظام في إيقاف السيارة المفاجئ بدون انزلاقها ودورانها، فعند الضغط على دواسة الفرامل بشكل مفاجئ وقوي مع نظام منع إنغلاق الفرامل، ينظم عدد مرات كبح حركة الإطار وتجزئتها إلى عدة مرات وليس مرة واحدة ليضمن عدم انزلاقها ومن ثم يضمن ثبات السيارة .

2- نظام الثبات الإلكتروني ESP” Electronic Stability Program”

يستخدم هذا النظام في حالات المطر أو حتى عند السير بالطرق التي تعاني من المشكلات، يكثر انزلاق الإطارات أثناء السير مما يسبب الحوادث، ولكن نظام التحكم الديناميكي في الاتزان يعمل على عدم فقد قوة الجر للإطارات مما يدعم ثبات السيارة .


3- مراقبة البقعة العمياء  Blind Spot Detection

اثناء القيادة الليلية لا تشعر باقتراب سيارة بجوارك، لكن مع وجود كاميرات أو أجهزة استشعار على المرايا الجانبية، ستجد أنها تساعدك في كشف الأشياء التي لا تراها وتحذرك من وجود سيارة خلفك، حتى إن لم تكن أنت قادرًا على رؤيتها فتقل الحوادث بنسبة كبيرة .


4- الوسائد الهوائية Airbags

الايرباج او الوسائد الهوائية لحماية الركاب وتقلل من الإصابات أثناء الحوادث، حيث أنها عبارة عن أكياس قابلة للنفخ بالهواء والفتح أوتوماتيكيًا بعدة أجزاء من الثانية فور حدوث اصطدام خطير لحماية السائق والراكب من اثار الصدمة .


5- فرامل الطوارئ الأوتوماتيكية AEB” Automatic Emergency Braking”

تعمل هذة التقنية على استخدام مستشعرات مختلفة لرصد أي اصطدام مختلف، وفي حالة عدم استجابة السائق بالسرعة الكافية، يتم ضغط الفرامل أوتوماتيكيًا، ما يخفض الاصطدامات الخلفية بنسبة كبيرة .


6- التوزيع الإلكتروني للمكابح EBD” Electronic Brake Force Distribution”

هذا النظام يعما على تغيير قوة الفرامل حسب الطريق ووزن السيارة والسرعة، حيث تتغير قوة الكبح لكل عجلة حسب توزيع الوزن لتفادي الانزلاق على الطرق وفقدان السيطرة، إضافة لتحسين الثبات لأداء ثلث للفرامل .
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